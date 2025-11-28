Sube el precio del pan a Bs 0,80 y surge rechazo de la población

La Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol) decidió en su ampliado elevar el precio del pan a Bs 0,80 centavos la unidad porque ya no reciben la harina subvencionada de parte del gobierno central.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Panificadores de Potosí, José Luis Llanos, informó que el ampliado nacional dispuso elevar el precio del pan porque estaban trabajando con la harina que adquieren del comercio regular.

La semana pasada ese sector ya elevó el precio del pan de 0,40 a 0,50 Bolivianos la unidad del alimento argumentando que no recibían la harina subvencionada de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) desde el mes de septiembre.

El dirigente anunció que desde hoy se efectuará la venta del pan en 0,80 Bolivianos la unidad de panes de entre 50 a 60 gramos de peso, ese monto que se habría establecido en la reunión nacional y que sería menor que el monto que define la hoja de costos.

El intendente municipal, Bladimir Martínez, señaló que el anunciado incremento del pan de batalla de 4,40 a 0,80 Bolivianos constituye un atentado a la economía popular.

La autoridad edil indicó que, en caso de que se consolide el anunciado incremento, los panificadores estarían incurriendo en una acción ilegal puesto que en el municipio existen normas y una de ellas indica que el precio de los pasajes del transporte y del pan de batalla es definido a través de una norma municipal previo análisis de la hoja de costos con el concurso de los interesados.

Cualquier incremento unilateral de parte de los panificadores sería una acción ilegal y daría lugar a responsabilidades ante la población e incluso de orden penal.

Dirigentes de juntas y distritos rechazaron el anunciado incremento del precio del pan de batalla y destacaron que al ser una medida ilegal se guardan el derecho de plantear un proceso penal contra los dirigentes quienes son los que deciden a nombre de las bases las diferentes acciones que sigue su sector.

El presidente del Distrito 1 San Gerardo, Irineo Bejarano, lamentó que los panificadores asuman esa medida puesto que estamos en un momento en el que la gente no tiene dinero ni para atender sus necesidades más básicas.