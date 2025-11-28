María Corina Machado: “El tiempo se le acabó a Maduro, debe facilitar la transición”

Sobre su posible viaje a Oslo para recibir el Nobel de la Paz, respondió: “Sólo Dios sabe”

Desde que el gobierno de Donald Trump ordenó el mayor despliegue militar en el Caribe en décadas para hacer frente al narcotráfico, la tensión con el régimen de Nicolás Maduro ha ido en aumento. Pese a esto, el propio presidente republicano no descartó mantener una conversación con el dictador venezolano, aunque aclaró que su país puede “hacer las cosas por las buenas” o “por las malas” con tal de frenar el envío de drogas a territorio norteamericano. En medio de este contexto de alta tensión, María Corina Machado, cuya inagotable lucha en busca de la libertad de su país le valió recientemente el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, ya vislumbra “la Venezuela que viene” después de “tantos años de oscuridad”. Esa Venezuela en la que, tras más de dos décadas de abusos, atropellos y violaciones a los derechos humanos, “la dignidad humana será sagrada”.

Desde la clandestinidad, esa que viene soportando desde pocos días después de las elecciones del 28 de julio del año pasado por las amenazas del régimen, la líder opositora venezolana dialogó con Infobae sobre el futuro del país. Respecto a la presión de Washington sobre el dictador chavista, fue contundente: “No quiero especular”. Lo que sí dejó claro es que “Venezuela está lista para recuperar la libertad”, y reiteró que, una vez que eso suceda, “traerá ondas de libertad y estabilidad a toda la región”, en particular a Cuba y Nicaragua.

En un mensaje directo al dictador Maduro, afirmó que “el tiempo se le acabó” y lo volvió a llamar a que “facilite” el proceso de transición que ya comenzó aquel 28 de julio cuando más del 70% de los venezolanos expresó en las urnas su deseo de cambio.

Machado denunció que hoy en día, cuando se están viviendo “las últimas horas del régimen”, en Venezuela todavía hay cientos de presos políticos -entre ellos también menores de edad- que siguen sufriendo brutales torturas y vejaciones en los macabros centros de reclusión de la dictadura.

“Las últimas horas del régimen de Maduro son sangrientas y oscuras, como fue su llegada”, aseveró la líder opositora, quien reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas para que se pongan del lado del pueblo y dejen de obedecer las órdenes del dictador. Y avisó: “Los militares y policías son los sectores de la población más espiados porque el régimen les tiene terror”.

Con relación al Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado, volvió a señalar que se trata de “un reconocimiento al pueblo venezolano” después de tantos años de lucha. Y en medio de las especulaciones sobre su posible viaje a Oslo para recibir el galardón en persona, respondió: “Sólo Dios sabe cómo será el 10 de diciembre en Oslo. Lo que sí te puedo decir es que los venezolanos hemos aprendido que diez días es largo plazo. Así que, vivimos cada día a la vez”.

—Hace unos días publicaron el “Manifiesto de Libertad”. ¿En qué consiste y cuáles son los ejes de cara a la Venezuela que viene?

—Gracias a Infobae, que se ha transformado en una ventana de libertad, de verdad y de las voces de los venezolanos que no pueden difundir sus ideas dentro de Venezuela sin ser perseguidos, torturados o encarcelados. Y ese es uno de los elementos esenciales del manifiesto. El manifiesto reúne los principios que han impulsado la lucha de Venezuela durante estos años de oscuridad, que nos han mantenido unidos, de pie y que al final son valores universales, porque la causa venezolana es una causa por la libertad y, por lo tanto, nos une a todos los ciudadanos que aman la libertad y que anhelan preservar sus libertades individuales. El manifiesto ratifica nuestras absolutas convicciones y creencias: la dignidad humana es sagrada. Todo ser humano nace con el derecho a ser libre. Eso no te lo concede una fórmula política o un acuerdo legal o un sistema político. De la dignidad se derivan todas las otras libertades: la libertad de expresarte, de informarte, de organizarte, de protestar; la libertad de votar libremente. Y que el ejercicio de la soberanía popular sea el mandato del destino de las respectivas naciones. Es decir, la democracia como sistema, el derecho a la seguridad y lo que eso representa en el mundo de hoy. El derecho a la legítima defensa y, evidentemente, la justicia, en el cual nosotros los venezolanos hemos sido víctimas de crímenes brutales, horrendos, de lesa humanidad. Y que la Venezuela que viene, que ya emerge y que va a consolidarse, evidentemente se reencontrará en el perdón habiendo logrado la justicia. Entonces, este manifiesto de libertad es la columna vertebral de esta Venezuela que se reencuentra, además, con sus valores originales, porque estos son los valores de nuestros padres fundadores hace doscientos años. El anhelo de una república liberal democrática que finalmente vamos a hacer realidad. Por lo tanto, este es un momento realmente histórico, no solamente para Venezuela, yo me atrevo a decir, para la historia de Occidente.

—¿Por qué consideras que también para Occidente?

—El silencio y la opresión no es paz. La libertad es un prerrequisito para la paz. Y esa es una gran lección que hemos tenido los venezolanos y yo creo que también un gran testimonio. Es decir, no puede haber paz sin libertad. Eso es esclavitud. Y la libertad requiere fuerza; fuerza para defenderla, para preservarla. Y eso es una fuerza moral, espiritual y también física, producto de la organización de una sociedad que no se deja imponer la tiranía y la sumisión. Yo creo que en ese caso, la experiencia venezolana efectivamente trasciende nuestras fronteras y las fronteras de las Américas. No tengo duda de que la libertad de Venezuela y un proceso de transición ordenado va a traer esas ondas de libertad y estabilidad a toda la región, porque Venezuela se ha convertido en el centro del crimen y de la desestabilización intencional de la región. Así que yo no tengo ninguna duda de que estamos entrando en una nueva era. Para Venezuela se cierra una era de oscuridad, de devastación. Ustedes son testigos del horror, del dolor que este régimen ha causado en la sociedad venezolana.

Por cierto, aprovecho y quiero reiterar el dolor que estamos viviendo en estas horas. Un régimen que sabe que este proceso se acabó, que sabe que estamos avanzando hacia una transición inexorablemente, pero que esas últimas horas son sangrientas y oscuras, como fue su llegada. En estos últimos días ha habido, solo en el mes de noviembre, casi treinta aprehensiones y desapariciones. Muchos son jóvenes; una es una niña adolescente, Samantha Hernández, que tiene dieciséis años. Se le presentaron a medianoche unos hombres encapuchados, se la llevaron a ella y a su hermana mayor, de diecinueve, porque están buscando a su hermano, que es un militar disidente que huyó del país. Entonces, van contra la familia. Y la situación en nuestras cárceles es tan horrenda, tan grotesca, que estamos viendo casos crecientes de intentos de suicidio de jóvenes. La semana pasada en la cárcel de Tocorón, que es un centro de tortura atroz, Juan David Gutiérrez, un muchachito de veintiún años, el día de su cumpleaños intentó suicidarse por una situación absolutamente inhumana y por la tortura a la que están sometidos. Entonces, es un momento donde el mundo tiene que hablar, tiene que hablar con firmeza, tiene que gritar lo que Maduro y su régimen están haciendo en sus horas finales.

Machado afirmó que el régimen de Maduro está viviendo «sus últimas horas» y aseguró que el dictador le tiene «terror» a los militares y policías en este clima de alta tensión con EEUU

—En estas últimas horas que mencionas, hemos visto una creciente presión de Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe, decenas de vuelos cancelados tras las advertencias de EEUU, y a un Maduro bailando, mandando mensajes en inglés casi al borde de la burla… ¿Cómo atraviesa el seno del régimen todo esto?

—Hay que recordar que han sido veintisiete años de esta tragedia. Es una generación completa que ha crecido y solo ha conocido este horror. Nuestros jóvenes que no saben lo que es vivir en libertad y democracia, pero que han arriesgado su vida por lograrla, por vivir en ella. Es algo increíble. Y lo que está ocurriendo dentro de los distintos grupos que el régimen ha sometido, que ha amenazado, incluyendo militares y policías, porque hoy ellos, los ciudadanos militares, los policías, son de los sectores de la población más oprimidos, más perseguidos, más espiados, porque el régimen les tiene terror, porque saben que finalmente nosotros logramos derribar esas divisiones artificiales, esos muros brutales que habían creado para enfrentar y fragmentar a la sociedad. Los militares, los policías llegan a su casa, igual abren y tienen neveras vacías y los está esperando su mamá y no los pueden ver a los ojos, porque saben que han cumplido órdenes grotescas, instrucciones brutales en contra de sus propios hermanos. Entonces, nosotros le estamos exigiendo que se coloquen del lado de la verdad, de la justicia, de la Constitución, por su propio bien. Yo insisto, si hay un sector que, por encima de todos, está desesperado y necesita redención, son precisamente ellos. Y este proceso, como te dije, es inexorable. El régimen no solamente ha sido derrotado espiritualmente y electoralmente por la sociedad venezolana, sino ha sido expuesto en su naturaleza criminal, narcoterrorista frente al mundo. Y a quienes se dedicaban a lavarle la cara, a justificarlos, por las razones que sean, porque aquí hay muchísimo dinero, muchísimos intereses, fortunas obscenas, a costa del hambre y la destrucción de una sociedad, de un pueblo… Pero esos mismos ya han entendido que esto no tiene vuelta atrás. Entonces, muchos buscan ahora acomodarse, salvarse. Es un proceso interno de desbandada. Se tienen desconfianza, se traicionan, se esconden. Y obviamente, la forma de tratar de que esto no sea evidente, es con este tipo de comportamiento casi psicótico. Pero al final es un reflejo de la esencia de este sistema, que es el mal absoluto, y eso contrasta con la dignidad y la valentía de un pueblo que decidió ser libre.