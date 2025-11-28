Luis Lema denuncia desvío millonario de $us 2.687 millones por combustibles en YPFB

Lema sostuvo que esta cifra equivaldría a “casi un año completo de importación de combustible”.

El legislador también advirtió que la situación del sector hidrocarburos es crítica, señalando que “el gas está por los suelos, no hay reservas”, lo cual, afirmó, refleja una crisis estructural. En este contexto, mencionó la existencia de una “estructura impresionante” dentro del sistema sindical de YPFB.

Recordó, además, que hace dos años —según datos que citó— se destinaban un millón de bolivianos mensuales para cubrir los costos de aproximadamente 60 trabajadores en comisión dentro de la estatal petrolera.

Lema aclaró que no se opone a la existencia de sindicatos, pero cuestionó la permanencia indefinida de ciertos grupos internos. “No estoy en contra de los sindicatos, pero sí en contra de esos sindicatos vitalicios, grupos corporativos”, afirmó.

Las declaraciones del asambleísta se dan en medio del debate sobre la situación financiera y operativa de la empresa estatal, que enfrenta observaciones por costos de importación, nivel de reservas y manejo interno.