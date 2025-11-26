Pacientes oncológicos reciben quimioterapia “en la calle” por falta de ambientes y personal

Uno de los afectados relató que ayer fue enviado a su domicilio para continuar el tratamiento por su cuenta, pese a que en casa no contaba con nadie capacitado para controlar medicamentos tan fuertes y delicados. Ante la inseguridad del procedimiento, decidió regresar al hospital, donde terminó recibiendo la quimioterapia fuera del área asignada.

“Nos despacharon a hacer la quimio en casa, pero volví porque no tenía quién controle el tratamiento. Terminé haciéndolo prácticamente en la calle”, denunció.

Los pacientes afirman que el servicio funciona con personal reducido, lo que obligó a derivarlos a la sala de medicina de varones. “Éramos cuatro. A dos los han despachado y dos se han quedado. Anoche nos enviaron a hacer la quimioterapia por nuestra cuenta”, relataron.

También alertaron que recientemente les retiraron a una enfermera, lo que agravó aún más la situación. “Estamos preocupados, hay muchos enfermos: niños, mujeres, varones. No lo digo solo por mí”, expresó un paciente.

Pidieron de manera urgente que el hospital habilite un centro de quimioterapia que funcione las 24 horas, debido a la alta demanda y a la gravedad de los casos. “Estamos viviendo un vía crucis por la atención”, señalaron.

Incluso mostraron videos del ingreso de un compañero “totalmente descompuesto” para evidenciar las condiciones en las que los pacientes están llegando y siendo atendidos.