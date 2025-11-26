Los altos precios catapultan las exportaciones mineras de Potosí

Los altos precios de los minerales en el mercado externo están catapultando las exportaciones de metales del Departamento de Potosí, así lo señalan los reportes de ventas y el informe de la Cámara de Exportadores de Potosí (Cadex).

Un informe de Comercio Exterior de Bolivia (Comex) del Ministerio de Economía da cuenta que, entre enero y septiembre de la presente gestión, se habría exportado minerales por un valor de 2.423 millones de dólares.

Esa suma es un 20,72 por ciento superior a los 2.007 millones de dólares de minerales exportados en similar periodo de la gestión 2024.

Desde la Secretaría de Minería y Metalurgia del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí se señaló que las exportaciones están en ascenso y no solo por los altos precios sino también por el trabajo de los productores mineros.

En base a los reportes sobre ingresos de regalías mineras en los meses de enero a octubre de este año, estiman que para el cierre de gestión se habría superado con mucho el presupuesto definido por el Ministerio de Economía por ingresos de regalías mineras.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Potosí, Antonio Flores, informa que los altos precios de los minerales están generando un incremento en los valores de venta de los metales.

Destacó que la plata se encuentra por encima de los 52 dólares la onza troy precio que no se había alcanzado antes y que el oro tiene una cotización superior a los 4 mil dólares por lo que se registra un incremento en las exportaciones de los minerales.

El entrevistado también apuntó que el incremento del valor de exportación no es solo por las buenas cotizaciones sino que los productores también están elevando sus volúmenes de producción en la perspectiva de lograr mayores beneficios en esta coyuntura.

Un productor minero comentó que en los diferentes yacimientos mineros existe un ambiente de arduo trabajo porque todos perciben que exportar en este momento es muy bueno porque los precios de los diferentes minerales se encuentran muy por encima de los montos de pasadas gestiones.

Indicó que no solo la plata y el oro tienen cotizaciones altas sino también otros metales como el cobre y el antimonio; por ello, es que ya existen trabajos de esos recursos naturales en varias regiones del Departamento de Potosí.