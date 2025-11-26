Crisis total en la selección de Uruguay: aseguran que los referentes “no aguantan más” a Bielsa y piden su salida

Los nombres apuntados, la cifra que costaría la rescisión y una reunión clave

La derrota 5-1 ante Estados Unidos en la última fecha FIFA volvió a poner en superficie la crisis que vive la selección de Uruguay con Marcelo Bielsa a la cabeza. La semana pasada, el DT argentino debió realizar una extensa conferencia de prensa para aclarar su continuidad, aunque los rumores (y las certezas) de los problemas de relación con el plantel continúan minando el potencial de la Celeste.

En ese contexto, dos reconocidos periodistas uruguayos ofrecieron detalles del conflicto y hasta confirmaron que varios referentes “no aguantan más” al Loco y piden su salida. “Hay un par de nombres que son los que están llevando hacia adelante esto de buscar la salida del entrenador. Son los que están insistiendo por lo menos con una revisión importante del ciclo. Y entre esos nombres hay jugadores, referentes. Si esto es así, la realidad es que no es normal que un grupo de jugadores, por falta de relacionamiento, por falta de convivencia, termine con un ciclo de un entrenador. Y se cargan una mochila muy pesada, sabiendo que hay muy poco tiempo de cara a la Copa del Mundo”, describió Alfonso Irrazabal en el programa Minuto 1, de Carve Deportiva.

Según lo expresado en el show, los puntos que le reclaman los futbolistas al veterano DT pasan por “la intensidad de las prácticas del día antes del partido” y “la forma de relacionarse, si saluda o no”. El comunicador Martín Charquero, por su parte, tomó parcialmente distancia de la teoría: “Lo que más les molesta a los jugadores es el trato y no cómo se entrena”.

“Los jugadores, como grupo, están marcando que no quieren que siga. Están trabajando con Bielsa y dicen ‘no lo aguantamos, no queremos seguir con él’”, amplió Charquero. Acto seguido, conversaron sobre cuánto costaría la rescisión del vínculo del ex orientador de las selecciones de Argentina y Chile. “A mí me manifestaron que cuesta tres millones de dólares”, indicó Irrazabal.

“En algún momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol va a decir ‘esta joda sale tres millones de dólares. Si Uruguay queda afuera del Mundial en la fase de grupos, vamos a dejar de ganar un montón de plata y la responsabilidad es de ustedes’”, planteó Charquero.

“Se están exponiendo los futbolistas. Sacar un técnico de la categoría de Bielsa es pesado, quedás marcado. La noticia está chequeada, hay jugadores muy referentes de la selección que no quieren seguir trabajando con Bielsa”, completó. Del otro lado de la vereda, Jorge Giordano, Director de Selecciones, representa el apoyo del Loco. “El informe de Giordano va con la continuidad de Bielsa y respalda la gestión del entrenador”, rubricaron en el programa.

Si bien en el show radial y por streaming no dieron nombres, otros comunicadores, como Ezequiel Yelós, marcaron que dos de los jugadores disgustados son Federico Valverde y Darwin Núñez.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, el orientador había realizado una autocrítica sobre sus modos, aunque advirtió que no pensaba dimitir. “Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento”, aseguró.

“Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo. Me dicen: ‘mire Bielsa, queremos que se vaya’. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido. Las cosas son en la medida que el que la siente las transmite y la dice. Yo tengo la información directa y no puedo guiarme por los trascendidos. Lo que no quiere decir que yo no cometa errores”, desafió.

“Yo soy tóxico, relacionarse conmigo empeora a la otra persona. Yo lo vivo con un karma, esa conducta está basada en el miedo. Porque uno no disfruta por ganar, teme por perder. Entonces, esa obsesión está en la búsqueda de recursos”, aceptó ante los periodistas. Este miércoles habrá una reunión entre el Ejecutivo de la AUF y el propio DT. Horas decisivas para el futuro del Loco.