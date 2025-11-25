Vitícolas de Yacuiba se alistan para la Vendimia

Los productores de uva afirmaron que preparan lo mejor de la producción vitícola para el acontecimiento.

“Vamos a ofrecer muchas variedades de la vid y también los derivados de la uva, como el vino, jugo de uva, mermeladas y otros productos. La población de Yacuiba queda cordialmente invitada para que nos visite y puedan disfrutar un domingo de fiesta y regocijo chaqueño”, dijeron.

Asimismo, relataron que sus viñedos producen en su mayoría dos variedades de uva, la Victoria y de la variedad Matilde, entre otras de la producción regional.

“Estamos iniciando con la campaña vitícola en la región del Gran Chaco. Nuestro emprendimiento empezó hace 11 años, lo que antes no creían hoy es una realidad, nosotros producimos uvas de calidad y de buena presencia para degustar a nivel regional y nacional”, afirmaron.

La Asociación de Viticultores del Gran Chaco ha ido creciendo a pasos agigantados, gracias al apoyo de las instituciones públicas y locales de Yacuiba. Hasta el momento cuentan con más 150 hectáreas de uva en sus diferentes variedades. La proyección es sobrepasar las 500 hectáreas, aunque la falta de agua sigue siendo un problema que frena su crecimiento.