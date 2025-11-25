Rodrigo Paz propone potenciar todas las regiones: “Tenemos que parar la migración que se da hacia el eje central”

El presidente Rodrigo Paz reflejó que la migración desde otras regiones hacia el eje central refleja una concentración de recursos y oportunidades que dificulta el desarrollo equilibrado del país, apuntando a fortalecer el potencial de los nueve departamentos del país.

“Hay que potenciar nuestras regiones, no son solo el eje central, somos nueve departamentos que tenemos que parar esa migración que se dan desde otras regiones hacia un eje central, porque es el único que puede aguantar un ritmo de una economía mínima de sustentabilidad para las familias. Parte de esa visión es ya el 50-50”, señaló la autoridad.

Paz hizo referencia a este tema tras posesionar al nuevo viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, resaltando que desde el Ejecutivo se debe trabajar en regiones empoderadas, con mayores recursos y que generen economía para construir su propio destino.

Según el presidente, la economía estuvo históricamente vinculada a un Estado que controlaba la producción, la justicia y la sociedad, por lo que indicó que el objetivo ahora es transformar esa dinámica para que el Estado funcione al servicio de la población y de la economía productiva.

El mandatario explicó que el nuevo enfoque del Gobierno permitirá que los sectores formales e informales, como gremiales, cuentapropistas, transportistas y artesanos, cuenten con seguridad jurídica y condiciones para desarrollar sus actividades.

En relación con la descentralización de recursos, Paz destacó la importancia del 50/50 como mecanismo para fortalecer las regiones y reflejó que con la creación del Viceministerio se inicia un proceso de reforma para garantizar transparencia, derechos humanos y seguridad jurídica.