Persisten las filas por diésel en Potosí: transportistas duermen en surtidores y cuestionan al Gobierno

Esta es la fila en la avenida Litoral.

Decenas de conductores de vehículos que utilizan diésel se ven obligados a pernoctar en las filas de los surtidores para conseguir el combustible necesario y continuar con su trabajo diario en la ciudad de Potosí. En la avenida Litoral, la fila de motorizados se extendía hasta conectar con la avenida Sevilla, formando una larga “serpiente metálica” que ya se volvió parte del paisaje urbano. Los choferes aseguran que, pese a los anuncios oficiales, el Gobierno no ha logrado resolver completamente el problema del abastecimiento. Si bien la tensión en torno a la gasolina ha disminuido, las filas por diésel continúan siendo un calvario para el sector del transporte, especialmente para los micros tipo “Civiliam”, que representan la mayoría en las estaciones de servicio. Los transportistas exigen a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) incrementar el cupo asignado a Potosí. “Trabajamos tres días y hacemos fila tres o cuatro días. Esto no puede seguir”, reclamó un conductor visiblemente agotado. La semana pasada, el responsable regional de la ANH, Erick Bronson, anunció un aumento del cupo. Explicó que se estaban entregando 20.000 litros por surtidor y comprometió otros 5.000 litros adicionales para las estaciones de servicio de la ciudad. Sin embargo, los transportistas aseguran que esa medida no se ha aplicado o no es suficiente, pues la escasez continúa golpeando la economía local.