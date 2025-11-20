Tras el caso Huarachi: Piden investigar a otros dirigentes aliados del gobierno del MAS

La COD se adhiere al pedido de investigar a otros líderes sindicales

Tras destaparse hechos de corrupción, principalmente el que vincula al exdirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, por el cobro de “coimas”. Desde Tarija surgen voces que piden investigar también a todos los dirigentes aliados del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El dirigente campesino, Tomás Velásquez, manifestó que en el caso de Tarija, se tiene que iniciar una investigación a dirigentes como Herber Quispe actual ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), además de Andrés Meriles exdirigente de la FSUCCT, y Julia Ramos dirigente de las Bartolinas.

“Ellos han sido los que han operado todo, todo, para que la organización (campesina) se divida, para que la organización se caiga en pedazos”, afirmó Velásquez a tiempo de señalar que estos recibían recursos del gobierno de Luis Arce.

Velásquez señaló que tras haber asumido Quispe como dirigente de la FSUCCT, realizó un viaje a La Paz, y a la semana apareció con un vehículo nuevo, dejando entrever que también pudo haber sido parte del sistema de cobro de coimas como se vienen denunciando a nivel nacional.

Por otro lado, Velásquez también puso la mira en Julia Ramos, a quien pidió investigar para que pueda explicar el origen de las decenas de lotes de terreno que se le atribuyen a su propiedad en la ciudad de Tarija.

Asimismo, dejó entrever que los dirigentes tenían injerencia en el Gobierno, recordó que en aquella oportunidad en la que intentaron recuperar la sede de la FSUCCT, han sido objeto de gasificación por parte de la Policía, y responsabilizó a los dirigentes antes mencionados por haber estado operando detrás de todo esto.

“Yo pienso que este nuevo gobierno, si va a trabajar, que trabaje con dirigentes nuevos. Nosotros vamos a convocar a un congreso para elegir a un comité ejecutivo y que trabaje con gente nueva, dirigentes nuevos, esto por el bien de la organización y que se dejen a aquellos dirigentes que han visto intereses personales y no han hecho bien a la organización”, indicó.

El dirigente de la Central Obrera Departamental de Tarija (COD), Roberto León, manifestó que antes de que concluya la gestión de Huarachi en la COB, ya se habían denunciado hechos irregulares como en la Caja Nacional de Salud (CNS), Ministerio de Obras Públicas, entre otras reparticiones gubernamentales, en las que no solamente están involucradas exautoridades sino también dirigentes sindicales.

“Esto como sector obrero nos indigna, y obviamente nos hace quedar mal. Nosotros esperamos que caiga todo el peso de la ley en estos malos dirigentes, que en muchos casos solamente se han servido de la dirigencia”, apuntó.

León afirmó que la investigación no solamente debe centrarse en los dirigentes sindicales de cabeza, sino también a mandos intermedios y operadores de coimas.