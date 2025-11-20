Potosí reporta la muerte de 108 personas en las minas

En lo que va de la presente gestión ya se registró la muerte de 108 personas en las minas del Departamento de Potosí, cifra considerada superior con los datos que se tiene de las gestiones 2023 y 2024. Datos de la Fuerza Especial de Lucra Contra el Crimen y la Fiscalía de Potosí dan cuenta que de enero a la fecha se registraron 108 muertes en minas de las cuales 103 corresponden a varones y cinco a mujeres.

Del total de muertos se tiene cinco menores de entre 15 a 18 años que fallecieron fruto de la inseguridad industrial que prevalece al interior de las galerías de las cooperativas mineras. La Defensoría del Pueblo de Potosí convocó a los operadores mineros no contratar menores para trabajos en las labores de extracción de metales puesto que se trata de una actividad ilegal y que es considerada como una de las peores formas de explotación debido al alto nivel de inseguridad y el riesgo de contraer enfermedades debido a las condiciones laborales.