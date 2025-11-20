Bodegueras del Perú piden al Congreso reducir horas de ‘Ley Seca’: los millonarios ingresos que dejarían de percibir

Horas previas a los comicios representan, precisamente, su mayor flujo de ventas

El debate sobre la regulación de la venta de bebidas alcohólicas durante los procesos electorales en el Perú ha cobrado fuerza ante la proximidad de un año con cuatro jornadas de votación.

La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) ha solicitado al Congreso de la República que revise la actual duración de la llamada ‘Ley Seca’, advirtiendo que la restricción vigente compromete el sustento de miles de familias, en su mayoría encabezadas por mujeres emprendedoras.

La presidenta de Agremub, Carla Campos, expuso que la normativa, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las ocho de la mañana del día anterior a los comicios hasta las ocho de la mañana del día siguiente, afecta de manera directa a quienes dependen de las ventas diarias para mantener sus negocios y hogares.

“La ‘Ley Seca’, tal como está, nos deja sin buena parte de nuestros ingresos. Para muchas de nosotras, estas horas representan el dinero con el que pagamos la luz, reponemos mercadería o mantenemos el hogar”, dijo Campos al recordar el impacto económico que supone la restricción.

La dirigenta añadió que el pedido no busca la eliminación de la norma, sino una reducción en su duración y la implementación de reglas más equitativas para las bodegas.

Elecciones 2026: Congreso evalúa cambios en restricción de alcohol por comicios

La preocupación de las bodegueras se intensifica ante el calendario electoral de 2026, que contempla cuatro procesos: las Elecciones Generales en abril, la Segunda Vuelta Presidencial en junio, las Elecciones Regionales y Municipales en octubre y la Segunda Vuelta Regional en noviembre.

Según Mypes Unidas del Perú, la aplicación de la ‘Ley Seca’ durante estos eventos podría generar pérdidas superiores a S/320 millones para bodegas y micronegocios, una cifra que recae principalmente sobre mujeres que dependen de sus ingresos diarios y carecen de mecanismos para recuperar lo perdido durante los días de restricción.

Campos explicó que las horas previas a los comicios suelen ser de alta rotación en las bodegas, por lo que la prohibición implica una caída inmediata en los ingresos. “Las bodegas somos un rubro vulnerable. Cualquier restricción excesiva nos golpea directamente”, afirmó la presidenta de Agremub, subrayando la fragilidad del sector ante medidas de este tipo.

En meses recientes, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso discutió un predictamen que contemplaba la eliminación de la ‘Ley Seca’ junto a otras reformas electorales. Aunque la propuesta no prosperó, las mujeres bodegueras insisten en que el Pleno del Congreso debe considerar al menos la reducción de las horas de aplicación de la restricción.

“El Congreso tiene la oportunidad de corregir una norma que afecta a quienes cumplimos con la ley y sostenemos nuestras familias con esfuerzo diario. Lo único que pedimos es proporcionalidad y una regulación que no castigue al rubro bodeguero”, urgió Campos