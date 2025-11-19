Transporte pesado en Tarija decide subir los fletes en 25%

El transporte pesado del departamento de Tarija definió incrementar en un 25% el costo de los fletes, una medida que surge después de varios meses de encarecimiento de insumos, repuestos y un aumento generalizado en el costo de vida. La decisión fue asumida por consenso entre las cuatro instituciones que agrupan a este sector, luego de una reunión desarrollada en el salón de la Federación de Autotransporte 15 de Abril.

En el encuentro participaron representantes del Sindicato de Transporte Pesado Tarija, la Asociación de Transporte Pesado 4 de Agosto, el Sindicato de Transporte Pesado 15 de Abril y la Asociación Río San Juan del Oro. Todos coincidieron en que la estructura de costos del sector quedó desfasada frente a la inflación y el aumento sostenido de los precios de mantenimiento.

El dirigente del transporte pesado en Tarija, Rodrigo Olarte, explicó que el ajuste es una necesidad urgente para evitar mayores perjuicios económicos a los afiliados.

“Nosotros nos encargamos del transporte de carga para diferentes empresas. Esta situación ya era insostenible y ahora queda plasmada en un voto resolutivo consensuado con todas nuestras bases”, afirmó.

Olarte detalló que el reajuste representa una subida aproximada de entre 1 y 1,50 bolivianos en las distintas rutas. Si bien el incremento es significativo para el sector, sostiene que “no es de gran consideración” para las empresas contratantes.

Recordó que el golpe económico no solo afecta al transporte de cemento, sino a toda la gama de productos e insumos que movilizan en el departamento.

Respecto a la situación de los carburantes, el dirigente señaló que el abastecimiento ya se ha normalizado, por lo que este no es un factor determinante en el incremento. Sin embargo, remarcó que la subida de precios en repuestos, llantas, lubricantes y otros insumos sí influyó directamente en los costos operativos.

Consultado sobre la fecha de entrada en vigencia del nuevo tarifario, Olarte indicó que aún se realizan coordinaciones con las empresas, una vez concluido ese proceso, se definirá formalmente desde cuándo se aplicará el incremento.

Aseguró que varias empresas ya procedieron a nivelar sus precios, mientras que otras aún están pendientes.

Frente a la pregunta de si asumirán medidas de presión si no se acepta el incremento, el dirigente informó que por ahora el sector no está prestando el servicio, lo que constituye una primera señal de protesta.

A nivel nacional, el transporte pesado también ha realizado ajustes a los fletes durante esta gestión, impulsados principalmente por la escasez de carburantes, el encarecimiento de los repuestos y el aumento de costos en el mantenimiento vehicular. La situación en Tarija se enmarca en esa misma tendencia, aunque con particularidades locales que profundizan la preocupación del sector.