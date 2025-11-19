La Corte Suprema de Brasil prepara el fallo para mandar a Bolsonaro a una cárcel común

La Corte Suprema de Brasil está a cerca de confirmar el traslado de Bolsonaro a la cárcel de Papuda en Brasilia para que cumpla la condena de 27 años por el intento de golpe de estado contra Lula.

Fuentes judiciales cercanas a la investigación confirmaron a LPO que el proceso consta de cinco pasos que incluye las apelaciones de la defensa de Bolsonaro que se publicaría mañana.

Luego, será momento de una segunda apelación de la defensa para impugnar posibles omisiones o confusiones en los votos de los jueces.

Otra opción, explica la fuente, sería interponer un recurso de revisión, con el fin de someter el caso a votación en pleno de la Corte pero sería admisible cuando existen al menos dos votos a favor de la absolución del acusado, lo cual no ocurre en el caso de Bolsonaro. Si se presenta, Alexandre de Moraes puede desestimarla unilateralmente.

Una vez superada esta sentencia, el juez puede considerar que el recurso es dilatorio y solicitar una declaración de sentencia firme o admitir el recurso y solicitar la celebración de una sesión virtual para su análisis, algo que será difícil que ocurra.

En efecto, Alexander de Moraes quiere ir directamente a la certificación de sentencia firme del máximo tribunal y dar inicio de la ejecución de la condena.

Con el certificado de sentencia firme, corresponderá a Moraes dictar una resolución que determine el inicio de la ejecución de la condena, es decir, el comienzo del cumplimiento de la misma.

En dicha resolución, definirá el lugar de reclusión de Bolsonaro. La secretaría judicial deberá entonces expedir la orden de detención y remitirla a la Policía Federal (PF), que detendrá al expresidente y lo trasladará al lugar designado.

Si bien la intención de De Moraes es enviarlo a la cárcel de Papuda en Brasilia, las opciones que se manejan desde la defensa son la continuidad de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud y edad, una celda especial en la sede de la Policía Federal o una unidad militar.