En Potosí, los actos de promoción serán desde el día 9 de diciembre

Con la fase de evaluaciones de los estudiantes de sexto de secundaria concluida, las autoridades educativas preparan el operativo de impresión de los diplomas de bachiller, los que serán entregados en los actos de promoción que se prevén serán a partir del 9 de diciembre.

La directora distrital de Educación de Potosí, Maritza Choque, informó que de acuerdo con el calendario de actividades, en diciembre serán los actos de promoción luego de la entrega del bono al bachiller destacado por parte de las autoridades nacionales.

“Para los actos de promoción, lo estamos tomando en cuenta a partir del 9 de diciembre donde cada director debe presentar una solicitud a la dirección distrital para verificar y dar a conocer en qué fechas se estaría llevando a cabo este acto de promoción, tomando en cuenta que será a partir del 9 de diciembre”, precisó.

En ese sentido, no están permitidos actos de promoción en el distrito educativo de Potosí antes de la fecha establecida por las autoridades educativas.

Agregó que si bien los padres y madres de familia esperan los actos de promoción para programar este acontecimiento especial en la vida de los estudiantes.

El acto de entrega del bono a la excelencia del bachiller, en el que participan las autoridades nacionales, marca el inicio de los actos de promoción en las unidades educativas. Por ello, Choque dijo que estarán pendientes para programar los actos de cada unidad educativa una vez que se entregue este incentivo.