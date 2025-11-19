China inauguró el tren bala más rápido del mundo: así es el nuevo CR450

China presentó el nuevo prototipo CR450, un tren bala capaz de alcanzar 450 km/h en pruebas y 400 km/h en operación comercial, consolidando su liderazgo global en alta velocidad. El desarrollo fue mostrado en Beijing y marca un avance significativo frente a los modelos japoneses y europeos.

El salto tecnológico del CR450 es notable frente al actual Fuxing, detalla la agencia Xinhua. Los dos prototipos presentados (CR450AF y CR450BF) tienen ocho vagones cada uno, con cuatro motorizados y cuatro remolcados, según CRRC Corporation Limited, el principal fabricante ferroviario del país.

El Grupo Estatal de Ferrocarriles de China informó que el nuevo modelo reduce un 22% la resistencia operativa y disminuye un 10% su peso. A esto se suma un sistema de tracción con imanes avanzados, enfriado por agua y permanente, junto con boogies de alta estabilidad.

El tren incorpora un sistema de frenado de emergencia de múltiples niveles y más de 4.000 sensores para monitorear en tiempo real los componentes clave, desde la carrocería y el pantógrafo hasta los sistemas de fuego y control del tren. Además, incluye tecnología de reconocimiento más allá del horizonte para mejorar la respuesta ante emergencias.

Innovaciones aerodinámicas y mayor confort para los pasajeros

El CR450 ofrece un nuevo diseño de contención del boogie para reducir la resistencia al aire, un frente afilado de baja resistencia, parabrisas aerodinámico y materiales ultralivianos. También incorpora técnicas de reducción de ruido que disminuyen 2 decibeles en el interior y amplían un 4% el espacio de servicio para pasajeros.