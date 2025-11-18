Normalización del diésel impulsa reactivación en la Terminal de Tarija

El director de la Terminal, Erland Velázquez, informó que la recuperación en la distribución de combustible permitió que todas las empresas retomen su programación habitual. Durante la época de escasez, algunas operadoras llegaron a reducir hasta un 50% sus servicios, generando largas esperas y constantes reprogramaciones.

“Esto genera que el flujo económico se mueva en la terminal. Nos alegra porque los locatarios, las empresas de transporte, los taxistas e incluso la señora que viene a vender un dulce van a resurgir económicamente”, señaló Velázquez.

Con la normalidad en las salidas, también se espera una baja gradual en los pasajes, una demanda que la población ha reiterado en los últimos días. Algunas empresas ya empezaron a reducir sus tarifas, mientras que la administración de la Terminal recordó que cualquier cobro excesivo debe ser denunciado ante la ATT.

Velázquez explicó que, en la etapa más crítica, muchos pasajeros compraban sus boletos sin certeza de viajar. “Anteriormente venías y en boletería te decían que la salida estaba sujeta a si conseguían combustible; si no, se devolvía el dinero”, recordó.