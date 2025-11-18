Menor de 15 años muere en la mina y se anuncia un proceso

Un menor de apenas 15 años falleció ayer tras un accidente en la Mina Encinas en el Cerro Rico de Potosí lo que muestra la violación de normas como la contratación de adolescentes para labores en las galerías; así como la falta de seguridad industrial en minas cooperativizadas.

La responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Wara Berazain, informa que el menor llegó de la ciudad de Sucre en busca de una fuente laboral para apoyar a su familia que de escasos recursos económicos.

Habría sido contratado para trabajar en la mencionada mina y estuvo desarrollando su labor durante una semana, el pasado sábado terminó su actividad laboral y estaba saliendo de la galería cuando fue aplastado por un planchón que se desprendió de la parte superior del paraje.

Aún con vida fue llevado al Hospital Daniel Bracamonte donde intentaron salvarle la vida lo cual no fue posible debido a la gravedad de las heridas.

El menor falleció ayer en la mañana y su cuerpo fue llevado a Sucre por sus familiares donde será sepultado tras cumplir las costumbres rituales.

Los socios de la Cooperativa Compotosí señalaron que no conocían que el menor estuviera trabajando en la Mina Encinas.

Desde la Defensoría se destaca que esa versión no es muy creíble porque el menor estuvo una semana trabajando y junto a él sus hermanos los cuales ya estarían más tiempo en la labor minera.