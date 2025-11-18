Brasil lleva años recorriendo un camino reservado a pocas potencias: el de desarrollar su propio submarino nuclear

El proyecto combina capacidades industriales, desarrollo nuclear y cooperación internacional

Brasil lleva casi medio siglo persiguiendo una ambición que ningún otro país latinoamericano ha conseguido encaminar: desarrollar un submarino de propulsión nuclear propio. Ese objetivo toma forma en torno al “Álvaro Alberto”, un proyecto que combina infraestructura especializada, transferencia de tecnología y un programa nuclear naval que arrancó a finales de la década de 1970. No es un submarino operativo ni un avance inmediato, pero sí un plan con piezas concretas en marcha que explican por qué el país se ha situado en un terreno reservado a muy pocos países del mundo. La documentación oficial sitúa su botadura en 2023. Es una previsión de trabajo dentro del calendario del programa, no una garantía cerrada.

La iniciativa apunta a un submarino significativamente más complejo que los de propulsión diésel-eléctrica utilizados por la región. Se trata de una plataforma que combinará un reactor nuclear propio con sistemas de combate y sensores derivados de los utilizados en los submarinos convencionales de la clase Riachuelo, desarrollados a partir de la familia Scorpène, pero adaptados a un casco de mayor eslora y desplazamiento. Es un submarino de ataque convencionalmente armado, con propulsión nuclear pero sin armamento nuclear, en línea con los compromisos de no proliferación asumidos por Brasil. La propulsión nuclear permitiría operar sin necesidad de subir a superficie para recargar baterías, ampliando el alcance y la discreción en misiones prolongadas, y según datos difundidos por Nuclep, la empresa estatal que fabrica parte del casco, el diseño rondará los 100 metros de eslora y las 6.000 toneladas de desplazamiento.

El proyecto del submarino nuclear brasileño se entiende mejor si se retrocede a los años setenta, cuando la Marina inició un programa propio para dominar el ciclo del combustible y desarrollar tecnología nuclear aplicada a la propulsión. Aquel esfuerzo nació con la idea de reducir dependencias externas y garantizar que Brasil pudiera avanzar en áreas sensibles sin quedar condicionado por proveedores extranjeros. Con el tiempo se consolidó el Programa Nuclear de la Marinha, que sentó las bases para diseñar un reactor naval de forma autónoma. Esa línea de trabajo es la que, décadas después, desemboca en el actual intento de construir un submarino de propulsión nuclear.

La estructura actual del proyecto no se entiende sin el PROSUB, el programa firmado con Francia en 2008 que impulsó la construcción de astilleros, diques y talleres especializados en Itaguaí. Gracias a ese acuerdo, Brasil incorporó tecnologías de la familia Scorpène y formó equipos capaces de producir submarinos convencionales avanzados. Las unidades de la clase Riachuelo sirvieron como etapa de aprendizaje industrial y operativa, mostrando que el país podía asumir un proceso de construcción complejo. Ese recorrido es el que permite plantear la transición hacia un submarino de propulsión nuclear desarrollado en territorio brasileño.

El concepto de Amazônia Azul resume la importancia que Brasil otorga a su espacio marítimo, una zona de millones de kilómetros cuadrados donde se concentran recursos estratégicos y rutas clave. La vigilancia de ese entorno requiere medios capaces de operar durante largos periodos sin depender de escalas o recargas frecuentes. La infraestructura desarrollada en Itaguaí, junto con la red de apoyo desplegada en la costa, proporciona la base logística para ese tipo de operaciones. En ese marco, la Marina considera que un submarino de propulsión nuclear aportaría la autonomía necesaria para reforzar su presencia en el Atlántico sur.

Antes de que exista un submarino operativo, Brasil debe demostrar que puede integrar con seguridad un reactor naval, y ese trabajo se realiza en el LABGENE, un módulo terrestre que reproduce los sistemas clave del futuro “Álvaro Alberto”. El prototipo incorpora un reactor de agua a presión de diseño nacional y utiliza combustible elaborado por el propio programa nuclear bajo supervisión internacional. Probar la planta en tierra permite identificar fallos y optimizar el rendimiento sin los riesgos que implicaría hacerlo dentro del casco. Esa fase constituye el elemento técnico más exigente del proyecto.

La situación actual del “Álvaro Alberto” refleja un equilibrio entre lo ya construido y lo que todavía debe completarse. Por un lado, Brasil dispone de un diseño definido en sus líneas maestras, una cadena industrial capaz de producir secciones del submarino y un desarrollo nuclear que progresa dentro de las instalaciones previstas para ello. Por otro, la integración final del reactor, los sistemas de propulsión y el casco exigirá tiempo, ensayos y supervisión independiente. El programa avanza con una lógica gradual, propia de un proyecto que aspira a un nivel tecnológico inédito en la región.

Si el proyecto llega a completarse, Brasil pasaría a formar parte del pequeño grupo de países capaces de operar un submarino de propulsión nuclear, un salto que tendría un impacto evidente en el equilibrio naval del Atlántico sur. También supondría el primer buque de este tipo en Latinoamérica, una circunstancia que refuerza el peso estratégico del programa y explica el interés sostenido de la Marina. Ese avance, no obstante, está condicionado por la continuidad política, los compromisos de no proliferación y los costes asociados a mantener durante décadas una cadena industrial tan especializada. El resultado dependerá de la capacidad del país para sostener ese esfuerzo a largo plazo.