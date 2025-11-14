Se definió la primera fecha del Circuito Provincial en Perico

El Circuito Provincial Senior celebró su primera fecha del Segundo Semestre el pasado fin de semana en las instalaciones de la Bodega – Paseo de Compras de Perico. El certamen contó con la participación de un jugador de China, Zhang Chuang Cheng, quien demostró su alto nivel al conseguir el primer puesto en dos categorías y un subcampeonato en otra, mientras que los jujeños Mario Arenas y Enrique Gutiérrez se llevaron las categorías principales locales.

El evento congregó a numerosos talentos de la provincia y la región, sumando deportistas de San Salvador de Jujuy (SSJ), El Carmen (EC), Perico y Palpalá. Además, la competencia se abrió a la participación regional con la asistencia de un jugador proveniente de Rosario de la Frontera, Salta (RdF).

El gran protagonista de la jornada fue Zhang Chuang Cheng, el competidor de origen chino, quien logró destacarse en múltiples niveles del circuito. Cheng se consagró campeón indiscutido en la Categoría +30 B y en la Categoría +40 B. En la Categoría +30 B, superó a Camilo Pineda (SSJ), quien quedó en segundo lugar, seguido por Diego Tolay (SSJ) y Natael Veliz (EC). En la Categoría +40 B, el chino superó a Daniel Valdiviezo (EC), con Raúl Sarmiento (SSJ) en tercer lugar y Raúl Vilca (PALPALÁ) en cuarto puesto.

No obstante, en la Categoría +30 A, Cheng debió conformarse con el segundo puesto. El campeón de esta división fue el representante de San Salvador de Jujuy, Mario Arenas. El podio se completó con Sofía Rocha (SSJ) en tercer lugar y Camilo Pineda (SSJ) en la cuarta posición.

Por su parte, la Categoría +60 coronó a un representante local, Enrique Gutiérrez, de Perico, quien se quedó con el primer puesto. El podio de los más experimentados fue completado por Guillermo Naya (RdF) en el segundo lugar, David Miyata (SSJ) en tercer puesto y Juan Vásquez (SSJ) en el cuarto escalón.