Reportan que se regulariza la distribución de gasolina y diésel en Potosí

El director distrital de YPFB en Potosí, Marbin Loayza, indicó que desde el sábado ya se está recibiendo una mayor cantidad de cisternas lo que permite que se puede disponer entre 290 a 300 mil litros de carburantes parta su venta en esta parte del país.

Se destacó que el proceso de arribo de cisternas guarda relación con los volúmenes que se distribuyen normalmente en las diferentes gasolineras y eso se puede verificar porque las filas de gasolina y diésel ya fueron desapareciendo de los puestos de comercialización.