Los centros y espacios culturales con un sin fin de propuestas para la semana del 12 al 18 de noviembre

Desde la fotografía hasta el jazz, pasando por la alfarería y el teatro, las propuestas abarcan todas las expresiones artísticas y están abiertas a la comunidad.

El jueves 13 de noviembre, la profesora Cindy del Rocío dictará el taller PeinArteSana de 18:30 a 19:30 horas, con arancel. Entre el 12 y el 15 de noviembre se desarrollará el taller intensivo «El Espacio como Herramienta: Curaduría y Montaje para Artistas», a cargo del magíster Marcelo Coca, de 19:00 a 22:00 horas con entrada libre y gratuita.

El viernes 14, el director de fotografía Martín Turnes ofrecerá un taller de dirección de fotografía avalado por la Asociación de Directores de Fotografía (ADF), de 14:00 a 19:00 horas, también con acceso gratuito.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz El museo de Lamadrid esquina Güemes ofrece visitas guiadas para conocer a Macedonio Graz del miércoles 12 al martes 18 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, con entrada libre y gratuita. Hasta el 2 de diciembre permanecerá abierta la muestra temporal pictórica «Corazón de Ayahuasca» de la artista Paula Guarini, y la muestra de «Ermitas» a cargo del profesor Mauricio Armella Mascopo, ambas con acceso gratuito en el mismo horario. El jueves 13 de noviembre, el taller de alfarería «Tesoros en Manos de Barro» estará a cargo de la profesora Flora Párraga de 15:00 a 17:00 horas, actividad arancelada. Por la noche, a las 20:30 horas, el Ciclo de Música «Macedonio Jazz» reunirá a la Pequeña Jazz Band, Perfect Pair y Dancing Four. El viernes 14 será el turno de «Mujeres en Escena» dentro de la Semana de la Tradición a las 20:00 horas, con entrada libre y gratuita. Durante la tarde, de 15:30 a 19:00 horas, se desarrollará una clínica de guitarra a cargo de Marcelo Cáceres, guitarrista de Jorge Rojas, con arancel. El lunes 17 de noviembre, la profesora Sonia Núñez dictará el taller de arte «Recuperamos – Reutilizamos – Transformamos» de 16:00 a 18:00 horas, actividad arancelada. C.A.J.A. – Centro de Arte Joven Andino El jueves 13 ofrecerá talleres de Tango y Folklore con el profesor Gustavo Zelaya de 15:00 a 19:00 horas, Taller de Canto con la profesora Eliana Bustos de 18:30 a 20:00 horas, y Taller de Hip-Hop con el profesor Aaron Veliz de 19:30 a 21:00 horas. A las 21:00 horas se inaugurará la Muestra Colectiva de Fotografía «LLaqta» con entrada gratuita. El viernes 14 continuará con el Taller de Música Integral – Canto/Guitarra a cargo del profesor Favio Barbieri de 17:00 a 20:00 horas, Taller de Folklore Nivel Inicial con la profesora Andrea Sajama de 18:00 a 20:00 horas (gratuito), y a las 21:00 horas la Antología Teatral, muestra final de los talleres de teatro a cargo del profesor Damián Zanin. Casa de las Letras El espacio literario de Belgrano 1327 exhibe hasta el 19 de noviembre la muestra colectiva «Dibujo, Grabado y Cerámica IV» del Profesorado de Artes IES N° 4, de 8:00 a 20:00 horas con entrada gratuita. El jueves 13 de noviembre se dictará el Taller de Quechua a cargo de Kusi Killa de 16:00 a 18:00 horas (arancelado), el Taller de Pintura para Niños con la profesora Nayla Ramírez de 18:00 a 20:00 horas (arancelado), y a las 19:00 horas se desarrollará el encuentro «Charlamos con Martín Fierro» dentro de la Semana de la Tradición, con entrada libre y gratuita. El lunes 17 de noviembre continuará el Taller de Pintura para Niños a cargo de la profesora Nayla Ramírez de 18:00 a 20:00 horas, actividad arancelada. Sala de Exposiciones Casa Silvetti El jueves 14 de noviembre, la Sala Silvetti de Canónigo Gorriti 295 inaugurará a las 19:30 horas la muestra «Evanescencia» del artista Jorge Jamarlli, con entrada libre y gratuita. La diversidad de propuestas en los centros culturales de la capital confirma que noviembre es un mes intenso para la creación y el encuentro artístico en Jujuy.