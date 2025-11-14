El “Lobo” volvió a los entrenamientos mientras espera la asunción oficial de Hernán Pellerano

Gimnasia y Esgrima de Jujuy puso en marcha su pretemporada con miras al año 2026. Después del breve receso, el plantel regresó a los entrenamientos en el predio de Papel NOA, donde llevó adelante una sesión de movimientos livianos y ejercicios de reacondicionamiento físico. La práctica sirvió como punto de partida para que los jugadores retomen el ritmo y comiencen a preparar el próximo ciclo deportivo.

Aunque Hernán Pellerano aún no fue presentado oficialmente como director técnico del “Lobo”, el ex defensor ya trabaja activamente en el armado del grupo y en el diseño del proyecto futbolístico que llevará adelante. Su arribo formal está previsto para el próximo lunes, día en el que se espera que termine de firmar su contrato y quede oficialmente al mando del plantel profesional.

Durante este primer contacto, el cuerpo técnico interino coordinó la rutina con el objetivo de que los futbolistas no pierdan ritmo de competencia mientras se ultiman detalles contractuales. Varios jugadores aún deben resolver su situación con la institución, aunque desde la dirigencia confían en poder avanzar sin contratiempos.

Uno de los puntos centrales del nuevo proyecto es la intención de mantener la base del plantel que logró la clasificación a la Copa Argentina y el ingreso al Reducido de la Primera Nacional. Tanto Pellerano como la Comisión Directiva coinciden en que sostener ese núcleo será clave para darle continuidad al crecimiento mostrado en la última temporada.

Si bien la tarea no será sencilla, existe mucha confianza dentro del club respecto a la posibilidad de retener a la mayoría de los futbolistas que fueron pilares en la campaña reciente. Sobre esa estructura, el nuevo DT comenzará a trabajar en la incorporación de refuerzos puntuales que potencien el rendimiento colectivo.

El regreso a los entrenamientos marcó el inicio de una etapa cargada de expectativas, donde Gimnasia buscará consolidar un proyecto serio, ordenado y competitivo. Con Pellerano a punto de asumir y una base de jugadores que pretende sostenerse, el “Lobo” se prepara para afrontar un 2026 que promete ser decisivo para sus aspiraciones deportivas.