El juvenil Santiago Lencina renovó contrato con River con una exuberante cláusula de rescisión

Santiago Lencina renovó su contrato con River Plate y se aseguró la continuidad de uno de los máximos talentos del club. El mediocampista chaqueño, de 20 años, fue blindado con una impactante cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que lo sitúa entre los futbolistas mejor protegidos del fútbol argentino y que refleja la apuesta de la dirigencia por asegurar el futuro de sus promesas.

El acuerdo, que se firmó tras varias semanas de negociaciones, extiende el vínculo de Lencina hasta diciembre de 2028. El contrato anterior vencía el 31 de diciembre de 2026, lo que abría la posibilidad de que el jugador negociara con otros clubes a partir de julio del próximo año. Para evitar ese escenario, la dirigencia y la secretaría técnica de River aceleraron las gestiones y lograron un acuerdo con el representante del futbolista.

La situación de Lencina había generado incertidumbre en las últimas semanas. El mediocampista, que debutó en la Primera de River el 4 de agosto de 2024 en un empate sin goles ante Unión, había sido una de las grandes apariciones tras la salida de Franco Mastantuono. Durante el segundo semestre de 2025, Marcelo Gallardo le otorgó minutos en la Copa Libertadores y lo incluyó como titular en siete partidos del Clausura. Sin embargo, su ausencia en el banco de suplentes en dos encuentros clave —ante Independiente Rivadavia y Boca Juniors— sorprendió a los hinchas y alimentó especulaciones sobre su futuro.

El representante de Lencina, Juan Cruz Oller, explicó a TyC Sports que la renovación ya estaba acordada y que la demora en la firma se debió a cuestiones estatutarias del club: “La renovación es un contrato que ya está acordado, no es un tema de agenda. La negociación transitó sin ningún tipo de turbulencias, no se firmó una semana antes de las elecciones porque el estatuto del club no lo permite”, afirmó. Esta declaración buscó disipar rumores sobre posibles conflictos o diferencias entre las partes.

La estrategia de River Plate de blindar a sus juveniles con cláusulas elevadas se ha consolidado en los últimos meses, especialmente tras la partida de Mastantuono. El club ha replicado este mecanismo con otros futbolistas de proyección, como Facundo Colidio y Juan Carlos Portillo, con el objetivo de evitar fugas prematuras hacia el fútbol europeo y garantizar una compensación acorde en caso de transferencias.

En el plano deportivo, la expectativa es que, tras la renovación, Lencina recupere su lugar al menos en el banco de suplentes para el próximo compromiso ante Vélez. El periodista Juan Cortese anticipó en TyC Sports que la reconfiguración del equipo podría abrirle nuevamente las puertas, especialmente ante la posible ausencia de otros mediocampistas y la necesidad de variantes en el plantel.

Hasta la fecha, Lencina acumula 21 partidos oficiales con la camiseta de River y ha convertido tres goles —dos frente a Instituto y uno ante San Martín de San Juan, todos en el Clausura—. Su progresión y el respaldo institucional recibido lo posicionan como una de las piezas a seguir en el futuro inmediato del club de Núñez.