Dos cambios en la formación de Boca para enfrentar a Tigre por el Torneo Clausura

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, comenzó a definir durante el entrenamiento de ayer el once titular que enfrentará a Tigre en la última fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo desde las 20:15 en La Bombonera.

Con dos modificaciones respecto a la formación inicial que consiguió el triunfo por 2-0 ante River en el Superclásico, el director técnico xeneize buscará cerrar la fase regular del campeonato local por todo lo alto y llegar con confianza a los Playoffs.

De esta manera, Úbeda abandonaría el doble 9 y sumaría un futbolista más a la mitad de la cancha. Ander Herrera reemplazaría a Milton Giménez, mientras que Nicolás Figal haria lo propio en lugar de Lautaro Di Lollo.

Si bien la victoria ante el Millonario le aseguró al elenco de La Ribera disputar la próxima Copa Libertadores, una derrota ante el Matador podría bajarlo de la cima de la Zona A, siempre y cuando Unión de Santa Fe se imponga en condición de visitante frente a Belgrano -lunes 17 de noviembre a partir de las 17:00-. Es por eso que el entrenador xeneize realizó menos variantes de las que se esperaban.

Con el primer puesto de su grupo, Boca se asegurará definir de local todos los encuentros hasta la final por lo que sumar de a tres ante los de Victoria sería de vital importancia, aunque con un empate bastaría ya que el ‘Tatengue’ tendría que ganar por una diferencia de 7 goles.

El DT azul y oro terminará de definir los titulares en la práctica del viernes, pero de momento Boca saltaría a La Bombonera con la siguiente alineación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel.