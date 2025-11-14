Ciudad de Nieva venció a Gimnasia en el Líbero Bravo

Ciudad de Nieva festejó por primera vez en el Torneo Metropolitano de Verano “Hugo Cid Conde” tras imponerse 1-0 a Gimnasia en el estadio Líbero Bravo. El único tanto llegó gracias a un derechazo formidable de Javier Barrera, que destrabó un encuentro intenso y friccionado. El triunfo, sin embargo, tuvo un costo alto para los “Leones”, que sufrieron las expulsiones de Jáuregui y Bo Carabajal, mientras que en Gimnasia vio la roja Mamaní, dejando también condicionado al elenco “Lobito”.

La acción continuará hoy con doble programación. En La Tablada, Alberdi enfrentará a Cuyaya a las 14:30 y 16:30, mientras que en el Líbero Bravo, Comercio jugará ante General Belgrano en los mismos horarios. Por la noche, nuevamente en La Tablada, San Francisco y El Cruce cerrarán la jornada del viernes con los cruces femenino y masculino a las 19:00 y 21:00.

Mañana, el fútbol seguirá en La Tablada con un solo duelo: Malvinas vs. Atlético Palpalá, programado para las 19:00 (femenino) y 21:00 (masculino).

El cierre de la fecha llegará el domingo 16 de noviembre en el Líbero Bravo, donde La Viña recibirá a Universitarios a las 14:30 y 16:30. En esta tercera jornada, Los Perales quedará libre.