S. S. de Jujuy, 14 de noviembre de 2025

Ciudad de Nieva venció a Gimnasia en el Líbero Bravo

Con un golazo de Javier Barrera, los “Leones” vencieron 1-0 a los “Lobitos” en la tercera fecha del Torneo Metropolitano de Verano “Hugo Cid Conde”, en un partido marcado por tres expulsiones.

Ciudad de Nieva festejó por primera vez en el Torneo Metropolitano de Verano “Hugo Cid Conde” tras imponerse 1-0 a Gimnasia en el estadio Líbero Bravo. El único tanto llegó gracias a un derechazo formidable de Javier Barrera, que destrabó un encuentro intenso y friccionado. El triunfo, sin embargo, tuvo un costo alto para los “Leones”, que sufrieron las expulsiones de Jáuregui y Bo Carabajal, mientras que en Gimnasia vio la roja Mamaní, dejando también condicionado al elenco “Lobito”.

La acción continuará hoy con doble programación. En La Tablada, Alberdi enfrentará a Cuyaya a las 14:30 y 16:30, mientras que en el Líbero Bravo, Comercio jugará ante General Belgrano en los mismos horarios. Por la noche, nuevamente en La Tablada, San Francisco y El Cruce cerrarán la jornada del viernes con los cruces femenino y masculino a las 19:00 y 21:00.

Mañana, el fútbol seguirá en La Tablada con un solo duelo: Malvinas vs. Atlético Palpalá, programado para las 19:00 (femenino) y 21:00 (masculino).

El cierre de la fecha llegará el domingo 16 de noviembre en el Líbero Bravo, donde La Viña recibirá a Universitarios a las 14:30 y 16:30. En esta tercera jornada, Los Perales quedará libre.