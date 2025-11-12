Lara afirma que el litio dará inicio a una nueva etapa para Bolivia

El vicepresidente Edmand Lara destacó que Potosí, a través de la explotación de su plata, fue el motor que movió la economía mundial, pero en base a una política de saqueo que solamente dejó migajas para la gente nacida en esta altura andina.

Remarcó que hoy nace un nuevo Gobierno “después de que la corrupción secuestró las instituciones del Estado, después de que la corrupción le puso tranca al desarrollo de los pueblos y también nace la esperanza del desarrollo de Potosí”.

“Cuando el país vuelve a empezar, Potosí vuelve a mirar al futuro porque el futuro del mundo otra vez pasa por esta tierra, ya no la plata solamente, ya no el estaño solamente; el tesoro que puede encender una nueva era para Bolivia es el litio”, apuntó el nuevo vicepresidente en su intervención durante los actos de homenaje a los 215 años de la gesta libertaria del 10 de Noviembre de 1.810.

“Pero hay algo que quiero decirles con firmeza y mirándolos a los ojos: el litio no va a ser utilizado para saquear Potosí, que quede claro”, remarcó Edmand Lara.

“Esta vez la riqueza no solo saldrá por la puerta de atrás como siempre lo han hecho, no va a ser así. Esta vez Potosí dará al mundo, pero no será como antes. No se llevarán la riqueza de Potosí y le dejarán migajas a Potosí. Ahora Potosí toma las decisiones para Bolivia”, indicó el mandatario.

Apuntó que el litio va a ser la nueva esperanza de Potosí y de Bolivia bajo el compromiso de la nueva gestión gubernamental de que la riqueza del suelo se convierte en la riqueza de la gente y que el futuro no crea el privilegio de unos cuantos sino un derecho del pueblo potosino y el pueblo boliviano.

El vicepresidente detalló que Potosí tiene la vocación de hacer grande a Bolivia y Bolivia tiene una deuda histórica con Potosí y Bolivia tiene que hacer grande a Potosí.

Potosí demanda que antes de iniciar cualquier proceso de explotación e industrialización del litio se pueda consolidar la promulgación de una ley especial que define el porcentaje de regalías que debe percibir Potosí.