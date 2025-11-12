Defensa del Consumidor advierte procesos penales por agio en venta de coca en Tarija

El Viceministerio de Defensa del Consumidor otorgó un plazo de 48 horas a los comerciantes de hoja de coca en Tarija para que presenten respaldo y justifiquen el porqué de los precios elevados, advirtiendo que, de comprobarse agio o especulación, se iniciarán procesos penales.

La representante de la institución, Silvia Palacio, informó que se han detectado grandes variaciones en los precios de la coca en diferentes puntos de venta del departamento.“En la parada del norte encontramos la coca entre 60 y 70 bolivianos la libra, pero dos puestos después ya estaba entre 100 y 110 bolivianos. Es mucha la diferencia”, señaló.

Palacio recordó que el precio no debería mantenerse elevado, más aún cuando se ha normalizado el abastecimiento de combustible y el dólar ha bajado.“Los productores mismos de los Yungas nos informaron que los precios han bajado hasta un 50% allá, pero aquí siguen altos. Por eso, los comercializadores tienen 48 horas para presentar su respaldo y justificar los precios. Si hay especulación o agio, vamos a iniciar el procedimiento penal correspondiente”, advirtió.-