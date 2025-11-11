Ministra del MOP reafirma convenio por $600 mil millones para obras clave del Corredor Bioceánico

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, llegó a Antofagasta para participar en la firma del convenio de programación de obras junto al gobernador regional, Ricardo Díaz, y la delegada presidencial, Karen Behrens, con el objetivo de impulsar el Corredor Bioceánico Capricornio.

El acuerdo busca coordinar y ejecutar inversiones estratégicas en infraestructura pública, mejorando la conectividad territorial, logística y productiva de la región. Además, permitirá ejecutar obras de gran envergadura para fortalecer la infraestructura vial, de servicios y logística, con una inversión cercana a $600 mil millones durante 10 años, de los cuales el MOP aportará el 56,93% del total.

En materia de infraestructura, el convenio incluye mejoramiento de rutas, instalación de puntos de posada de helicópteros y la construcción de nuevas vías, con miras a mejorar la seguridad y eficiencia del corredor.

En la firma, la ministra López destacó que, “este convenio de programación de ejecución de proyectos enfocados en el desarrollo del Corredor Bioceánico. Agradezco al gobernador por ayudarnos y trabajar en construir este plan de proyectos de 595.000 millones de pesos, para financiarlo e ir desarrollando estos proyectos que tienen por objeto fortalecer estas obras”.

Agregó que el proyecto permitirá que las costas del norte de Chile se conviertan en un punto de salida para productos del sur de Brasil y del norte argentino hacia Asia, generando nuevas oportunidades económicas para la región y los países que integran el corredor.

En tanto, el gobernador Díaz señaló que este convenio, “está pensado en cómo evitamos la congestión, cómo construimos ciudades que estén más vinculadas con la carga; que la carga no signifique daño a la calidad de vida a las personas; que hayan también nuevos espacios para que los camioneros puedan descansar y también para que las comunidades puedan generar nuevas oportunidades de desarrollo económico”.

Por su parte, el seremi MOP, Pedro Barrios, detalló que ya se está trabajando en este convenio con el desarrollo de obras, tales como el caso de la ruta 23, a la llegada de San Pedro de Atacama; la Circunvalación en Calama y la Ruta 24, que desde el cruce de Chuquicamata hasta la Cuesta de Montecristo va a ver remozada toda su vialidad. “Además instalaremos cinco puntos de posadas a lo largo de toda la ruta desde Jama y hasta Tocopilla”, agregó.

El Corredor Bioceánico abarca más de 2.400 kilómetros, conectando Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, consolidando un corredor comercial que fortalece las economías regionales y optimiza los tiempos y costos en el traslado de mercancías.

Planta de Tratamiento

Por la tarde, la ministra López, el gobernador Díaz y la delegada Behrens participan en la ceremonia de inicio de obras de la futura Planta de Tratamiento y Reúso de aguas servidas de Antofagasta.

Econssa, en su calidad de empresa del Estado de Chile, concreta este proyecto que permitirá disponer de casi la totalidad de las aguas servidas pretratadas de la ciudad (900 litros por segundo), transportarlas hasta el Sector Salar del Carmen (lugar de la ceremonia de inicio de obras), tratarlas en una nueva planta de tratamiento de aguas servidas y llevarlas hasta los sectores de Mantos Blancos (al norte) y La Negra, para que las empresas interesadas puedan llevar esas aguas tratadas hasta sus respectivas faenas.

El proyecto requiere una inversión cercana a US$300 millones y comenzará a operar en abril de 2028.

Incluye un micro túnel urbano de 5,4 kilómetros, minimizando las interferencias con la vida diaria de la ciudad.