Instalan tótems de seguridad en las calles de Iquique

El alcalde de Iquique Mauricio Soria entregó a la comunidad los primeros tótems de seguridad, uno de estos fue ubicado en las afueras de la Escuela Centenario República de Chile y del Colegio Bulnes.

Desde la Municipalidad de Iquique indicaron que este proyecto implica un total de 23 de estas estructuras que se ubicarán en puntos estratégicos de la ciudad.

Señalaron que los tótems cuentan iluminación led, alto-parlante, enchufe y cargador USB, botón de pánico, intercomunicador con el centro de alerta municipal y cámara de seguridad de 360°.

El alcalde Soria indicó que “estos tótems buscan ser un aporte para las comunidades escolares y vecinas y vecinos en general que ahora cuentan con una nueva forma de apoyo ante la comisión de delitos o incivilidades, o bien, ante alguna emergencia. Además, Carabineros está en nuestro Centro de Alerta Municipal, lo que facilita los procesos de respuesta. Nuestro llamado es a utilizar estos tótems, pero siempre con responsabilidad”.