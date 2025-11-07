En una operación coordinada de misiles y artillería, Ucrania alcanzó una refinería clave y una base de drones en Rusia

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania lanzaron la noche de este miércoles ataques coordinados contra varios objetivos estratégicos de las fuerzas rusas y su infraestructura, según informó el Estado Mayor ucraniano a través de un mensaje en Telegram. El comunicado destaca que una base de almacenamiento, ensamblaje y lanzamiento de drones UAV tipo “Shahed” fue atacada en el territorio del aeropuerto de Donetsk, una zona actualmente bajo control ruso. Las operaciones estuvieron a cargo de unidades de tropas de misiles y artillería, la brigada 414 de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la zona del objetivo se reportaron múltiples explosiones y una poderosa detonación secundaria, según datos de control objetivo ucranianos.

El mismo mensaje afirmó que las fuerzas ucranianas impactaron la refinería de Volgogrado, ubicada en la región de Volgogrado en la Federación Rusa. Esta planta es responsable de procesar el 5,6% de todos los productos petrolíferos del país, con un volumen anual de 15,7 millones de toneladas. El Estado Mayor informó que en la zona del objetivo se registraron explosiones e incendios.

Por su parte, el gobernador de Volgogrado, Andrey Bocharov, confirmó a través de Telegram que una oleada masiva de drones alcanzó la ciudad sureña, dejando un saldo de un civil muerto y provocando un incendio en un área industrial. Bocharov especificó que “un hombre de 48 años falleció por metralla del ataque”, y que “la caída de escombros causó un incendio en el distrito de Krasnoarmeiski”, fuego que posteriormente fue sofocado. También detalló daños en un edificio residencial de 24 plantas y ventanas destrozadas en domicilios cercanos.

La ciudad de Volgogrado, situada a más de 400 kilómetros de la línea del frente en el este de Ucrania, es un centro industrial que alberga instalaciones de procesamiento de gas y petróleo. Imágenes no verificadas difundidas en redes sociales mostraron un gran incendio en la refinería local. El Estado Mayor ucraniano, citado por Telegram, señaló que “se registraron explosiones y un incendio en el área objetivo” en la refinería. Kiev reivindicó el ataque exitoso contra la instalación petrolera, el cual se enmarca en una campaña sostenida de ataques contra el sector energético ruso.

Según declaraciones recientes del jefe de seguridad ucraniano recogidas por medios internacionales, Ucrania ha realizado cerca de 160 ataques exitosos contra instalaciones petroleras rusas desde principios de año. El Ministerio de Defensa ucraniano precisó además que, para disminuir la capacidad logística rusa en el territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea, lograron impactar tres objetivos de combustibles y lubricantes. Según la versión ucraniana, en la base petrolera de Gvardiyske se alcanzó con éxito un depósito y cisternas, mientras que en dos instalaciones en Simferópol se incendiaron parques de tanques de almacenamiento.

Por otra parte, los ataques aéreos también se intensificaron en el propio territorio ucraniano. El presidente Volodímir Zelensky declaró el jueves que Rusia lanzó 135 drones contra Ucrania durante la noche. En la región de Dnipropetrovsk, ocho personas resultaron heridas tras el impacto de un dron en un edificio residencial. Zelensky aseguró que “los objetivos son nuestra infraestructura crítica, todo lo que da soporte a la vida civil”, y solicitó a los aliados occidentales el endurecimiento de las sanciones contra Rusia.

En el frente terrestre, el portavoz de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Víktor Tregúbov, declaró a la televisión ucraniana, según la agencia Ukrinform, que las tropas ucranianas lograron expulsar a las fuerzas rusas del norte de la ciudad de Kúpiansk, aunque aclaró que “la situación sigue siendo precaria” y los combates continúan. Tregúbov describió la táctica rusa como la infiltración de pequeños grupos que se agrupan y se enfrentan cuando consideran que tienen suficiente fuerza, una modalidad similar a la empleada en otras zonas como Pokrovsk. Además, mencionó que la ciudad de Vovchansk se encuentra completamente destruida, con intentos rusos de desplazar a las fuerzas ucranianas hacia el sur.