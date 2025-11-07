Diego Ávila, el tarijeño leal a Paz que ahora preside la Cámara de Senadores

La tarde de este jueves 6 de noviembre, Diego Ávila Navajas fue elegido presidente de la Cámara de Senadores. Era algo previsto, pues Ávila ha sido prácticamente mano derecha de Rodrigo Paz Pereira durante los cinco años que administró la Alcaldía de Tarija y su leal defensor en los tiempos más duros de su gestión y post- gestión. Es decir, es una persona de total confianza del presidente electo.

Ávila Navajas tiene una amplia experiencia en la gestión pública: trabajó con Mario Cossío en la Gobernación; lo hizo también con Oscar Montes en la Alcaldía de Cercado y se convirtió en el poderoso secretario ejecutivo durante la gestión de Rodrigo Paz, que siempre fue mucho más de viajar y confiar que de mirar la letra chica y el centavo. Paz delegó en Ávila prácticamente todo lo referido al día a día y Ávila respondió con una gestión pulcra en la que no hubo escándalos relacionados a la contabilidad.

Ávila Navajas, hijo de uno de los grandes historiadores bolivianos como Edgar Ávila Echazú y hermano del exalcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, decidió dar el salto de la retaguardia a la primera línea en un tiempo en el que se necesitan cuentas claras y capacidad de acuerdo, dos características que le son intrínsecas.

Es de absoluta confianza del presidente electo Rodrigo Paz, lo que facilitará la comunicación entre el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara.