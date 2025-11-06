Recaudación de regalías mineras en Potosí supera la meta establecida

Lo captado por el Gobierno Departamental por el aporte de la actividad minera supera en 151.135.178 Bolivianos la meta asignada para la recaudación de la presente gestión.

Desde la Secretaría de Minería y Metalurgia de la Gobernación de Potosí se estima que, de acuerdo a los ingresos mensuales que ese está captando en los últimos meses, la recaudación anual podría superar este año los mil millones de Bolivianos.

Esa situación se debe fundamentalmente al incremento de las cotizaciones de los diferentes minerales en los mercados internacionales.

También se debe tomar en cuenta que, por las altas cotizaciones, se está produciendo un acelerado crecimiento de las operaciones de explotación minera y se están incrementando los volúmenes de carga que van a los ingenios y posteriormente a la exportación.

Frente al incremento de las operaciones mineras, y la presencia de algunas que no cuentan con los permisos respectivos, la Gobernación está implementando puestos de control en las zonas donde existe mayor actividad productiva para que todas las cargas salgan con el Formulario 101 que define el tipo de mineral, su porcentaje de ley y establece el pago de la regalía minera en beneficio del Departamento y del municipio productor.

En los últimos meses la actividad minera está enfrentando dificultades por la escasez de diésel y gasolina, ya que son productos importantes para la extracción de carga y su traslado a los ingenios y a los puertos del Pacífico.

Los productores mineros se quedan por la falta de carburantes y explican que tiene que perder días en las filas lo que está generando dificultades en el proceso de producción.

Los mineros demandan que las autoridades atiendan las necesidades del sector productivo y se pueda superar las largas finas que existen en la actualidad.