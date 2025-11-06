China extiende la exención de visas a 5 países de América Latina

China anunció la prórroga de la exención de visado hasta el 31 de diciembre de 2026 para ciudadanos de 45 países, entre ellos cinco naciones de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Según un comunicado, publicado el martes por la Embajada de China en el Perú, la política unilateral del gigante asiático busca “seguir facilitando los intercambios amistosos entre ciudadanos chinos y extranjeros”.

Precisó que las personas con pasaportes ordinarios, de esos países, que “viajen a China por motivos de negocios, turismo, visita familiar, intercambio y tránsito, con una estancia que no exceda 30 días, podrán ingresar sin visado”.

El lunes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, anunció la incorporación de Suecia a la lista, para alcanzar un total de 48 naciones que no necesitan visa para visitar China.

En mayo pasado se conoció que los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay quedaban exentos de visa. Desde 2023, China comenzó esta política para reactivar los viajes internacionales tras el fin de las restricciones por la pandemia.

“La puerta de China al mundo se abre más que nunca. Invitamos a más amigos internacionales a conocer China y su progreso de primera mano”, añadió Mao.