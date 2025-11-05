Se fortalece la prevención del juego ilegal y acceso a plataformas no autorizadas

En este contexto, los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones preventivas en el ámbito educativo, con especial atención a los riesgos vinculados al juego problemático, y el uso excesivo de dispositivos digitales en niños y adolescentes.

También se abordó la posibilidad de avanzar en la creación de un protocolo unificado de actuación ante denuncias de juego clandestino, así como mecanismos de derivación y monitoreo coordinado entre las áreas de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y Modernización.

Los asistentes destacaron que el fenómeno del juego clandestino y las apuestas no reguladas exige una mirada interdisciplinaria y sostenida, en la que la educación, la comunicación y la prevención resultan tan relevantes como la sanción.

En el marco de este encuentro se continuará trabajando en otras reuniones.