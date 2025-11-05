Salud Pública: ya se efectúan Angioplastias Coronarias en el Hospital Pablo Soria

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que a partir de la inversión realizada por el Gobierno de la Provincia para la compra del angiógrafo del Hospital Pablo Soria, los equipos especializados de los servicios de Cardiología y de Hemodinamia iniciaron con éxito los procedimientos coronarios por cateterismo, permitiendo la recuperación de personas que se encontraban cursando un infarto agudo de miocardio.

Por primera vez en la historia, la salud pública de Jujuy cuenta con un angiógrafo digital de última generación, uno de los dos únicos equipos de este nivel en el país y el más moderno del NOA con funciones específicas para tratar situaciones coronarias, así como estructurales cardíacas, vasculares periféricas y neurológicas. Esta incorporación, enmarcada en el Plan Estratégico de Salud II, llevado adelante por el ministro Gustavo Bouhid y aprobado por el gobernador Carlos Sadir, representa una inversión histórica que amplía la capacidad de atención y diagnóstico en la provincia.

En ese sentido, el jefe de la Unidad de Hemodinamia de Hospital Pablo Soria, Matías Farfán, detalló que “ya se realizan intervenciones diagnósticas y terapéuticas en diferentes situaciones cardiovasculares y en especial la asistencia a pacientes con infarto agudo de miocardio en etapa aguda, realizando angioplastias coronarias con implante de stent en tiempos adecuados, disminuyendo así la morbi mortalidad cardiovascular de la población sin cobertura que habitualmente se derivaba al sector privado con las demoras que eso implicaba, afectando el pronóstico de los pacientes”.

“En conjunto con la Red Provincial de Infarto Aguado de Miocardio (IAM) en el transcurso de una semana hemos podido realizar tres angioplastias coronarias en pacientes cursando un infarto, con resultados exitosos”, agregó Farfán y anticipó que “la intención del equipo es sumar procedimientos como intervenciones vasculares periféricas en el pie diabético, otras de mayor complejidad cardíaca, neurológicas y condiciones como arritmias y enfermedades renales crónicas como intervenciones en accesos de diálisis”.

El angiógrafo en el sistema público posibilita un gran beneficio para la población, ya que permite que las personas sin cobertura médica pueden acceder a estudios hemodinámicos, colocación de stents, tratamientos ante infarto agudo de miocardio y colocación de endoprótesis, garantizando atención oportuna y de alta complejidad.

Por su parte, el jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Pablo Soria, Luis Freijo, contó que “en articulación con la Red IAM, tenemos por objetivo la óptima atención del infarto agudo de miocardio. Esta obstrucción aguda de una arteria coronaria puede resolverse de manera mecánica o farmacológica y como lo disponen los estándares internacionales, la angioplastia es de elección y hoy puede realizarse en Jujuy desde el hospital público”.

Asimismo, recordó que “en la provincia ocurren 800 a 1000 infartos al año, con un aumento del 20 al 21% anual y gran parte de ellos, cuentan con atención en el sistema público de salud, y ahora, gracias a este avance, con respuesta efectuando un procedimiento de calidad”.