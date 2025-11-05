Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

El gobernador también planteó la necesidad de regionalizar ciertos convenios laborales para reflejar las realidades locales. “Por ejemplo, los sueldos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se definen en Buenos Aires, pero sirven y valen para todo el país. Buenos Aires recibe un subsidio que no recibimos en el norte, entonces las empresas muchas veces tienen que pagar salario aún con déficit dentro de sus empresas. Por eso los convenios colectivos de trabajo se tendrán que hacer por zona, por región, que representen verdaderamente a las actividades, pero en el lugar que se desempeñan”, explicó.