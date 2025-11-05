Entendimiento. Sadir intercambió estrategias con el sector privado

En referencia al dossier presentado explicó que, “se debe empezar a trabajar con los ministerios para concretar algunos objetivos en el corto plazo y en el mediano plazo”, señaló.

A su vez, Casares comentó que se dialogó sobre el tratamiento de leyes provinciales, IVA, ingresos brutos y otros temas que atañen a los distintos sectores de la provincia.

Por último, reafirmó que la idea fue “brindar un apoyo institucional al gobierno para poder trabajar en conjunto”.