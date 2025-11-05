Entendimiento. Sadir intercambió estrategias con el sector privado

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados a inversión, desarrollo sostenible y políticas que permitan la consolidación de las distintas actividades.
Fernando Casares, presidente de la Sociedad Rural de Jujuy, consideró muy positivo el balance de la reunión e indicó que “entregamos una carpeta con algunos puntos que ya habíamos hablado la semana pasada con el gobernador”.
Continuando, remarcó que en la iniciativa de apoyo institucional se encuentra la Unión Industrial, Unión de Empresarios, Cámara Minera, Cámara del Tabaco, la Cámara Expendedora de Combustibles.
En referencia al dossier presentado explicó que, “se debe empezar a trabajar con los ministerios para concretar algunos objetivos en el corto plazo y en el mediano plazo”, señaló.
A su vez, Casares comentó que se dialogó sobre el tratamiento de leyes provinciales, IVA, ingresos brutos y otros temas que atañen a los distintos sectores de la provincia.
Por último, reafirmó que la idea fue “brindar un apoyo institucional al gobierno para poder trabajar en conjunto”.