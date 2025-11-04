El turismo comunitario busca reducir la migración en Tarija

Las Centrales Provinciales de Comunidades Campesinas del departamento de Tarija, el Comité de Gestión de la Reserva Biológica de Sama, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y las autoridades de los municipios de San Lorenzo, Uriondo, El Puente, Padcaya, Entre Ríos y Yunchará trabajan en programas y proyectos de turismo comunitario con el objetivo de fortalecer la economía de las familias campesinas y evitar la migración masiva hacia otras regiones del país, causada por la falta de condiciones de vida y los efectos del cambio climático.

Las autoridades municipales apuestan por el turismo comunitario como una alternativa para dinamizar la economía local y generar nuevas fuentes de ingreso, especialmente ante la reducción de sus presupuestos por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en más del 60% durante esta gestión y las próximas, sostuvo la alcaldesa del municipio de El Puente, Sara Armella.

La Ruta del Vino, la Ruta del Jamón y el Queso, la Ruta Gastronómica en Méndez, la Ruta del cardón, la Ruta Paleontológica, El Camino del Inca, la Ruta del Singani Artesanal y la Ruta de la Pesca, entre otros proyectos turísticos, son los que actualmente impulsan las instituciones públicas municipales junto a asociaciones de turismo, con el fin de consolidar el turismo comunitario en el departamento de Tarija, explicó el presidente del Concejo Municipal de Cercado, Fernando Castellanos.

Asimismo, las autoridades municipales, en coordinación con el SERNAP y las Centrales Campesinas, trabajan en la habilitación de rutas turísticas dentro de áreas protegidas como Tariquía, Aguaragüe, la Cordillera de Sama y Alarachi. Estos destinos permitirán mostrar a la población y a los visitantes la riqueza de la flora y fauna local, los manantiales y los balnearios naturales, sin que estos sean afectados, agregó Castellanos.

El turismo comunitario tendrá sus principales polos de desarrollo en comunidades rurales de San Lorenzo, Yunchará, El Puente, Uriondo, Entre Ríos y otros municipios, aprovechando la gastronomía criolla, la artesanía tradicional, los recursos naturales, los balnearios, las dunas de arena, el Camino del Inca, las represas, el arte rupestre, la ganadería, los alimentos tradicionales y los productos secos, entre otros atractivos, indicó el alcalde de Yunchará, Agustín Casasola.

Las autoridades buscan que el turismo comunitario en Tarija empodere a las comunidades campesinas e indígenas, para que gestionen sus propios recursos naturales y culturales. Además, pretenden generar beneficios económicos directos para las familias rurales, conservar el patrimonio local, fomentar las tradiciones culturales, difundir las tonadas y coplas, promover el desarrollo sostenible y ofrecer experiencias auténticas a los visitantes.

Bolivia generó $us 740 MM por turismo el 2024

El turismo en Bolivia continúa consolidándose como uno de los motores económicos más importantes del país. En 2024, esta “industria sin chimeneas” generó 740 millones de dólares en divisas, mientras que en el primer semestre de 2025 ya se registraron ingresos por 383 millones de dólares, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani.

El Ministro subrayó que el turismo genera una cadena de valor que beneficia directamente a las familias bolivianas a través de la gastronomía, la hotelería, la producción artesanal y los servicios turísticos. “Cada turista que llega deja ingresos directos a comunidades, emprendedores y microempresarios”, sostuvo.

Bolivia ha certificado 200 destinos turísticos como parte de su estrategia rumbo al Bicentenario, buscando potenciar su oferta y consolidarse como un destino competitivo. La certificación garantiza que los lugares cumplan con los estándares de calidad necesarios para recibir visitantes, además de dinamizar la economía mediante un turismo responsable.