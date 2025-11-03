Zelenski agradece a Alemania su ayuda con sistemas Patriot

Ucrania logró expandir su sistema de defensa Patriot para proteger sus ciudades contra los ataques aéreos rusos gracias al apoyo de Alemania, expresó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski este domingo (02.11.2025).

«Reforzamos el componente Patriot de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para proteger vidas humanas del terror ruso», escribió en la red social X sin especificar la naturaleza exacta del apoyo de Alemania con respecto a estas defensas.

Zelenski afirmó que los ataques aéreos son la «principal apuesta» del líder ruso Vladimir Putin en su invasión, con el objetivo de sembrar el «terror» entre la población y «compensar» así el hecho de no ser capaz de alcanzar sus objetivos territoriales.

«Cada fortalecimiento de nuestras defensas aéreas nos acerca literalmente al final de la guerra que todos estamos esperando. Cuanto menos alcance Rusia, mayor será su motivación de poner fin» al conflicto, argumentó.

Asimismo, señaló que la defensa aérea de Ucrania es inseparable de la protección de sus aliados y también contribuye a protegerlos, y que siguen en marcha las negociaciones para obtener más sistemas, tanto a nivel de gobiernos como con los fabricantes.

Tan solo esta semana, Rusia lanzó 1.500 drones de ataque, 1.170 bombas aéreas guiadas y más de 70 misiles de diversos tipos contra territorio ucraniano, según el recuento que proporcionó este domingo el mandatario ucraniano.