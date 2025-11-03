Rusia admite contactos con Venezuela sobre una posible ayuda a Maduro en plena escalada de tensión con EEUU

Marines de EEUU practican maniobras de desembarco ante el creciente temor a un ataque sobre Venezuela.

El Kremlin ha admitido este domingo contactos con Venezuela al ser preguntado por informaciones sobre una eventual solicitud de ayuda del líder de ese país, Nicolás Maduro, al presidente ruso, Vladímir Putin. «Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos», ha dicho al respecto el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

Según el diario The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones de Estados Unidos. Peskov, quien no ha mencionado directamente la supuesta petición de Maduro, ha subrayado, no obstante, que Rusia y Venezuela están unidas por «obligaciones contractuales».

Rusia y Venezuela firmaron en mayo pasado un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú. Esta semana, además, Rusia ha reiterado su apoyo a Venezuela ante las amenazas «existentes y potenciales» que emanan de EE UU.

Varias informaciones publicadas este viernes apuntan a que Estados Unidos estaría aumentando aún más su despliegue militar en el Caribe o que incluso planea ya ataques contra objetivos en Venezuela, por lo que crece el temor a una ofensiva de Washington contra el Gobierno de Maduro pese a que el propio Donald Trump negara esa posibilidad.

Según periodistas especializados en defensa, Estados Unidos pasará a tener en la zona en unos días ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino con un total de trece efectivos navales. Es su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).