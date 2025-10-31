Avanzan obras de primer tramo de segundo anillo de circunvalación

Equipo pesado prepara la vía para el vaciado de la capa de cemento.

El equipo técnico del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí verificó el avance de los trabajos del proyecto de construcción de la carretera doble vía San Antonio Cantumarca que se ejecuta con financiamiento del ente departamental con una inversión superior a los 54 millones de Bolivianos.

El gobernador Marco Antonio Copa Gutiérrez informó que este proyecto es parte del segundo anillo de circunvalación de la ciudad de Potosí y que actualmente cuenta con un avance de obra de alrededor del 37 por ciento aunque de acuerdo a lo programado recién se debería estar en el orden del 27 por ciento.

Dio a conocer que, de acuerdo a lo planificado, los trabajos del proyecto de doble vía deben ser entregados entre agosto y septiembre de la gestión 2026.

Se trata de una obra que permitirá unir a la zona de San Antonio con Karachipampa con una doble vía de pavimento rígido con otros elementos como jardineras, aceras, señalización, obras de drenaje, obras complementarias, pasarela y puntos de espera, rotonda, acceso a balanza y otras.

Se trata de la construcción de una carretera de doble vía que unirá las poblaciones de Cantumarca con San Antonio para lo cual se tiene comprometidos 55 millones de Bolivianos de los cuales, 47 millones aporta el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (86 por ciento); 7 millones el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (12 por ciento) y 300.000 Bolivianos el Gobierno Autónomo Municipal de Yocalla (0.54 por ciento).

También el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) cuenta con el estudio para la vía Agua Dulce-Alko Tambo (detrás del Cerro Rico) que es parte del segundo anillo.

Se está trabajando en la socialización del tramo que cómprenla la vía desde la Planta Hidrometalurgia Potosí (Plahipo) hasta el Distrito 14 (sector de Karachipampa).

Finalmente se concretará el diseño y obras de la vía Aeropuerto de Karachipampa a San Antonio con lo cual se estaría cerrando el anillo de circunvalación de la ciudad de Potosí lo cual permitirá descongestionar vías que hoy en día se utilizan para el traslado de materiales de construcción, cargas de concentrados de minerales y otros afectando el servicio de transporte público y privado.