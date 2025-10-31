Así están los precios en el mercado campesino para Todos Santos

En el caso de las flores, los comerciantes reportaron precios similares a los de semanas pasadas. Los gladiolos se venden a 50 bolivianos la docena, los claveles a 15 bolivianos, las astromelias a 20, las rosas a 40, las margaritas a 50, las amancayas a 20 y las codicias a 5 bolivianos la docena.Los arreglos florales varían entre 15 y 400 bolivianos, dependiendo del tamaño y gusto del comprador.

En cuanto a las masitas, los precios también se mantienen estables: las unidades se venden desde 1 boliviano, mientras que las tortas cuestan entre 10 y 15 bolivianos. Productos tradicionales como las empanadas de queso, las hojarascas, aloja de maní, aloja de cebada y chica conservan sus precios habituales.

Las guirnaldas oscilan entre 10 y 40 bolivianos, según el tamaño y los materiales utilizados.

La representante del Defensor del Consumidor, Silvia Palacios, informó que los precios se mantienen estables pese a la alta demanda de estos días.

“Fiesta que viene, insumo que sube, pero en esta ocasión hemos visto que los precios están estables”, señaló.

Además, anunció que se realizarán operativos de control hasta el domingo, con el fin de evitar abusos o incrementos injustificados en los precios de los productos más solicitados.