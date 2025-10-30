Sedes advierte que la covid-19 sigue circulando en Potosí

El jefe de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Servicio Departamental de Salud de Potosí (Sedes-Potosí), Huáscar Alarcón, informó que se han presentado cuatro casos nuevos de covid-19 que fueron detectados por la Caja Nacional de Salud, lo que implica que el virus continúa circulando en el Departamento de Potosí.

“Informarles que en la semana 42, y esta semana 43, se han seguido presentando casos positivos de covid-19, tenemos cuatro casos positivos e informarles que los cuatro casos positivos corresponden a la Caja Nacional de Salud, tenemos un niño de 3 años que ha sido captado con covid y los demás son pacientes arriba de los 40 años. Lo que tiene que llamar la atención es que esta enfermedad sigue rondando el Departamento, sabemos que ya no es una emergencia sanitaria, pero no tenemos que bajar la guardia”, dijo.

El galeno comentó que primeramente pedirá un informe a la Caja Nacional de Salud sobre los pacientes y contactos de los mismos con el objetivo de asumir acciones como corresponde, realizar el bloqueo respectivo y evitar que sigan apareciendo más contagios de esta enfermedad.

Respecto a los pacientes, Alarcón comunicó que se encuentran estables pero «preocupa los contactos de estos pacientes porque muchas veces los contactos no tienen Caja, no tienen seguro; entonces ahí nos hacemos cargo nosotros a través de lo que son los centros de salud”.