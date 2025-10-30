El presidente electo de Bolivia anuncia el fin de «la época de vivir del Estado»

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que «se acabó la época de vivir del Estado», mensaje que pretende marcar distancias con el modelo de la gestión saliente.

El político de 58 años, quien ganó las elecciones con el 54,96 % de los votos en el primer balotaje en el país, prepara su toma de posesión el próximo 8 de noviembre con una agenda centrada en la producción, la inversión y la apertura comercial al mundo.

«Vamos a atender a todos los sectores, pero es necesario que entiendan que, ahora, quien quiera relacionarse con el Estado debe hacerlo mediante la producción», manifestó Paz Pereira en sus redes sociales.

El presidente electo insistió en que su gestión será más pragmática que ideológica para atraer inversiones, y tendió la mano a todos los sectores políticos y empresariales.

«Bolivia necesita trabajo, producción y comercio», sostuvo, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

En el plano internacional, Paz Pereira busca proyectar una imagen de apertura y equilibrio, razón por la cual viaja con su equipo económico a Estados Unidos para sostener esta semana reuniones con organismos multilaterales y con funcionarios de la administración de Donald Trump para obtener apoyo financiero.

Paz manifestó en diferentes entrevistas que Bolivia va a tratar cooperación con Estados Unidos, China y Europa.

Entre tanto, se lleva a cabo la transición de gobierno entre la gestión saliente de Luis Arce y David Choquehuanca y la futura administración de Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, en apego al Decreto Supremo Número 5475, que permite realizar las actividades y actos protocolares para la transmisión de mando.