Zelensky ordenó ampliar los ataques de largo alcance contra infraestructura estratégica dentro del territorio ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, instruyó este lunes a sus altos mandos militares a expandir las operaciones de ataque a larga distancia contra posiciones rusas más allá de las áreas actualmente alcanzadas.

El anuncio, realizado tras una reunión con la cúpula de defensa en Kiev, supone un giro estratégico para golpear en la profundidad del territorio controlado por Moscú y debilitar sus capacidades logísticas de cara al invierno.

“Hemos marcado como objetivo expandir la geografía del uso de nuestras capacidades de largo alcance”, explicó Zelensky, al tiempo que destacó la urgencia de aumentar la presión sobre la retaguardia militar y energética rusa.

Desde hace varios meses, Ucrania ejecuta ataques nocturnos con drones y, de manera ocasional, misiles desarrollados localmente, enfocando objetivos como bases militares, depósitos de suministros y refinerías. El objetivo, según declaró, es complicar la logística del Ejército ruso y aumentar el costo material de mantener la ocupación.

“La refinación de petróleo ruso ya está pagando un precio tangible por la guerra, y pagarán aún más”, señaló el presidente ucraniano. También subrayó que este tipo de ofensiva impacta directamente en las finanzas del Kremlin.

Para consolidar esta estrategia, Zelensky explicó que su administración trabaja en la firma de contratos a largo plazo con empresas de armamento nacionales e internacionales, lo que permitirá planificar mejor la asignación de recursos y fortalecer la producción armamentística ucraniana para sostener operaciones más extensas en el tiempo.

Este refuerzo estratégico llega en un momento crítico para las defensas ucranianas, especialmente en la ciudad de Pokrovsk, epicentro de los combates en la región oriental de Donetsk.

A pesar de la negativa de Zelensky sobre los reportes de Moscú que afirman haber cercado a miles de soldados ucranianos en la ciudad, los partes oficiales admiten que las tropas rusas han avanzado y libran intensos enfrentamientos urbanos.

El 7º Cuerpo de las Fuerzas de Asalto ucranianas comunicó que, aunque el enemigo no controla por completo ningún distrito, sí ha logrado infiltrar efectivos en el área, en gran parte por la escasez de personal y recursos locales.

Informes de analistas militares y observadores sobre el terreno confirman que los rusos utilizan pequeños grupos tácticos, a menudo usando ropa civil para pasar desapercibidos, y atacan solo cuando tienen la ventaja.

Las fuerzas ucranianas mantienen el norte de Pokrovsk, pero los combates son esporádicos y confusos entre ambos bandos en el resto de la zona urbana. La amenaza de cerco total sigue siendo alta, alimentada por los intentos rusos de cortar las rutas de suministro desde el oeste y el norte.

A pesar de estas dificultades, las autoridades ucranianas han informado que han podido recuperar posiciones clave mediante contraataques al norte de la ciudad, complicando los planes rusos de aislar completamente a los defensores. Las tropas de Kiev también han impedido avances rusos en localidades estratégicas como Rodinske.

El recrudecimiento de la ofensiva rusa no se limita a la línea del frente. Durante el fin de semana, un ataque masivo con drones en Kiev dejó tres muertos y decenas de heridos, entre ellos niños.

Según Zelensky, en solo una semana Moscú empleó casi 1.200 drones y medio centenar de misiles en todo el país, enfocándose en infraestructuras críticas y zonas residenciales.

“La protección contra esta amenaza solo puede lograrse en conjunto; ningún país debe enfrentarse a esto en soledad”, reclamó el presidente, haciendo un llamado a los aliados internacionales para apoyar a Ucrania con defensa antiaérea y ayuda técnica.

Mientras la presión en el campo de batalla continúa, las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas.

Moscú intenta capitalizar sus limitados avances en Donetsk para presionar a Ucrania y a sus socios, presentando la ofensiva como inevitable para persuadir a Occidente de rebajar el apoyo a Kiev. Sin embargo, el gobierno ucraniano insiste en que la ampliación geográfica de los ataques de largo alcance es su mejor herramienta para resistir a la invasión y debilitar la capacidad rusa de sostener la guerra.