Tarija: 80% de los constructores se encuentran sin trabajo y muchos buscan oportunidades en otros departamentos

Trabajadores de la construcción se ven obligados a aceptar remuneraciones más bajas

El representante del sector de la construcción en Tarija, Carlos Salvatierra, informó que cerca del 80% de los constructores del departamento se encuentran actualmente sin empleo debido a la falta de obras públicas y privadas, a causa del incremento en el costo de los materiales de construcción.

Salvatierra explicó que los precios de los insumos como el cemento, el fierro y otros materiales han subido hasta en un 100%, lo que ha provocado la paralización de muchas obras particulares. “La verdad estamos en un estado de pobreza dentro del sector. Muchos propietarios han decidido frenar la ejecución de proyectos por los altos costos de los materiales y la mano de obra”, lamentó.

Indicó además que alrededor de 200 constructores han decidido trasladarse al eje troncal —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz— en busca de mejores oportunidades laborales. “Hay mucha gente que se está yendo porque aquí no hay obras significativas. Ni la Gobernación ni la Alcaldía tienen proyectos de magnitud que generen empleo o capacidad de ahorro”, añadió.

El representante señaló también que los trabajadores de la construcción se ven obligados a aceptar remuneraciones más bajas que en años anteriores. “Un maestro de obra calificado, que antes cobraba 150 bolivianos por jornada, ahora recibe apenas 120. Los ayudantes, que antes ganaban 100, hoy cobran alrededor de 80 bolivianos, montos que no alcanzan para sostener una familia”, afirmó.

Finalmente, Salvatierra expresó su preocupación por la crítica situación del sector y pidió a las autoridades departamentales y municipales reactivar la inversión en infraestructura para evitar la migración laboral y reimpulsar la economía local.