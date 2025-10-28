CLIMA: 
S. S. de Jujuy, 29 de octubre de 2025

Para atender a Jujuy y a la Región

Cívicos demandan que el ministro de minería del nuevo gobierno sea potosino

En una reunión de parlamentarios electos por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), representantes de instituciones locales y dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo)

Se decidió gestionar ante las nuevas autoridades nacionales que se designe como ministro de minería y metalurgia a un profesional potosino que pueda cumplir una serie de metas que son urgentes para frenar los avasallamientos, la minería ilegal y sentar las bases para que el país sea competitivo a la hora de atraer inversiones.

Se destacó la necesidad de que la nueva autoridad tenga conocimientos sobre la problemática minera puesto que es tiempo de modificar la Ley de Minería y Metalurgia porque ya cumplió su ciclo y hoy se requiere normas que garanticen la inversión privada.

Gente vinculada al área minera lamentó que en el gobierno del Movimiento Al Socialismo elaboró la Ley 535, Minería y Metalurgia, en la que se elimina la concesión minera y se crea el Contrato Administrativo Minero, este último no otorga  ventajas para los inversionistas y es más fácilmente avasallado por comunarios que quieren beneficios.