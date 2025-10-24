Tras la visita de Milei, estalló La Libertad Avanza Tucumán: sillazos, portazos, caravana suspendida y fiscalización en jaque

Carteles en la vía pública que vinculaban a Pelli con Espert. Desde LLAT aseguraron que son apócrifos.

El último día de campaña antes de las elecciones de medio término del domingo 26 de octubre, terminó de estallar La Libertad Avanza Tucumán. El legislador radical José Seleme anunció su alejamiento con duras críticas a los jóvenes libertarios que Lisandro Catalán puso a manejar el troll center y la fiscalización, que está en jaque por las versiones de que no hay fondos para pagarle a los fiscales. Tras la visita de Javier Milei el pasado fin de semana, Federico Pelli terminó cerrando su campaña en el streaming porteño Neura, el candidato a intendente en Juan Bautista Alberdi, Pablo Nughes, bajó su candidatura y el grupo de WhasApp de la mesa política quedó completamente vacío: todos dejaron el grupo por las filtraciones.

La captura del chat del grupo de WhastApp es elocuente: Álvaro Apud, Puki, Enzo Ferreira, Gerardo Huesen, Lisandro Catalán, Gonzalo Heredia, se fueron del grupo tras el portazo de Seleme hoy a las 8:03. El pasado 14 de octubre se había alejado el radical Sebastián Salazar, exintendente de Bella Vista que estaba a cargo de la delegación regional de ANSES.

«La verdad que me canse, acá la gente de LLA no tenía el mismo compromiso que nosotros. No lo entendieron. Muchos piensan que le vamos a ganar al peronismo tomando mate y en reposera y hubo gran parte de la dirigencia que no se tomó en serio esta campaña. No me entendieron, me cansé, ese fue el detonante», sentenció Seleme en una charla con Ana Pedraza en FM La Tucumana 95.9.

Mientras explotaba la mesa política libertaria, el candidato a intendente de Alberdi por La Libertad Avanza, Pablo Nughes, bajó su candidatura y anunció su respaldo a Luis Díaz Augier (Cambia Tucumán). Anoche, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un encuentro con la dirigencia peronista de esa localidad, encolumnada detrás de la candidatura por Bruno Romano (Frente Tucumán Primero).

Los libertarios tucumanos soñaban con una gran elección empujados por la figura de Milei, y pusieron al frente de la boleta a Federico Pelli y Soledad Molinuevo luego de que las encuentras no habrían arrojado una buena intención de voto para Lisandro Catalán, el ministro del Interior que estaría apuntado para dejar el Gabinete Nacional tras las elecciones.

Ni siquiera la caravana que encabezó el propio Milei en Yerba Buena habría alcanzado para apuntalar la candidatura de Pelli, que sueña con quedarse con una de las cuatro bancas en juego. La última semana de campaña, la dedicaron a pelearse con Ricardo Bussi por sus carteles con Milei, y hasta metieron al Presidente a la disputa con el hijo del genocida condenado Antonio Domingo Bussi. Días antes, lidiaron con carteles que vinculaban a Pelli con José Luis Espert, quien bajó su candidatura en Buenos Aires por sus vínculos con presuntos narcos.

Los libertarios soñaban con otra caravana masiva para cerrar la campaña en Tucumán, pero juntaron apenas cinco autos y la suspendieron, de acuerdo a otro chat de WhatsApp que se les filtró.

Por eso, Federico Pelli cerró su campaña con dos videos: uno en el streaming porteño Neura y otro parado en silencio a la par del presidente Milei, quien con apenas una campera habla de la importancia de llevar diputados libertarios al Congreso pero ni siquiera menciona a su candidato o los votantes tucumanos.

Aquí no se terminan los problemas: uno de los detonantes de las internas libertarias sería la falta de fondos para la fiscalización, y hay preocupación porque los militantes no alcanzan para cubrir todas las mesas de votación de la Provincia y se bajaron los fiscales rentados, debido a las sospechas de que podrían ser estafados y no cobrar por sus servicios.