Tilcara suma innovación y turismo sostenible con la nueva sucursal del Banco Macro

La nueva sucursal está en calle Jujuy 651, entre Rivadavia y Alverro. Cuenta con 290 metros cuadrados y paneles solares que cubren su energía. El lugar incluye tres cajeros automáticos, una terminal de autoservicio inteligente y otra de autogestión.

El gobernador de Jujuy Carlos Sadir, encabezó el acto, acompañado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud; y la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez.

Por Banco Macro asistieron el gerente general Juan Parma y la gerente divisional Andrea Madariaga. También estuvieron José Ortiz, presidente del Bureau de Eventos y Convenciones de Jujuy, y Carolina Pedano, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) Filial Jujuy, junto a otras autoridades provinciales y locales.

El ministro Posadas destacó que Tilcara es uno de los destinos más importantes de la provincia y que esta inversión mejora los servicios para vecinos y visitantes, promoviendo un turismo responsable en un Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tilcara está a 2.400 metros sobre el nivel del mar y atrae cientos de turistas nacionales y extranjeros cada día. Con más de 15.000 habitantes, es un punto clave del norte argentino.

Banco Macro está en Tilcara desde 2005. La nueva sucursal se suma a las 19 en Jujuy, junto con 3 anexos y 180 cajeros automáticos. En todo el país, la entidad cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros y 558 puntos de atención, siendo el banco privado con la red más amplia de sucursales. La apertura refleja el crecimiento económico y turístico del norte jujeño y consolida a Tilcara como un referente de desarrollo sostenible en la Quebrada.